Las posadas y la Navidad nos regalan tiempo para convivir en familia, ver a nuestros amigos y en general, para salir de la monotonía del trabajo o la rutina de todo nuestro año, pero también pueden representar una carga emocional muy fuerte para algunas personas y ser una temporada complicada, por lo que este puede ser un tiempo excelente para fortalecer tu paz interior. Soy Panterita, guía espiritual, y me encanta esta época del año precisamente porque representa una oportunidad para fortalecer nuestra espiritualidad, por lo que el día de hoy te comparto mis lecciones navideñas favoritas para que encuentres y refuerces tu paz.

Para lograr interiorizar las siguientes lecciones te recomiendo utilizarlas a forma de mantra personalizado con tu situación, o reflexionando en ellas y su significado más profundo por medio de la meditación.

Además de estas lecciones, puedes fortalecer tu paz interior a través de la alineación energética de tus chakras, que son centros energéticos que regulan el flujo de energía y por medio de los cuales podemos despertar nuestros dones espirituales, te enseño cómo en mi curso Limpieza y Equilibrio de tus 7 Chakras. Por su parte, las siguientes lecciones pueden utilizarse todo el año, siendo antes de Navidad o en Navidad cuando podemos recordarlas y hacerlas nuestras.

Tiempo de perdonar y soltar el pasado:

Si consideras que alguien te hizo daño o que cargas con algún tipo de herida emocional por sucesos de tu pasado, entonces estas cicatrices se convierten en cargas energéticas que no te permiten avanzar o que te estancan en relaciones poco saludables o en situaciones contrarias a la abundancia en todos los aspectos.

Al perdonar no sólo liberamos situaciones energéticas personales, también liberamos a las demás personas y les permitimos continuar con sus vidas en paz. El proceso de perdonar también significa soltar y mirar el pasado como lo que es, experiencias que nos llevan a crecer y a desarrollarnos espiritualmente.

Amor incondicional:

Las pequeñas acciones de amor para con nuestros amigos, familiares e incluso con las personas que podemos considerar como extrañas, pueden acercarte mucho al verdadero espíritu de la Navidad, que también representa solidaridad, compasión, empatía y el gusto por compartir con los demás lo que es importante en la vida, como el tiempo y el servicio desinteresado.

Autoaceptación:

Conocerte a ti mismo es el primer paso antes de poder fomentar el amor propio, y el conocernos no sólo implica el saber lo que nos gusta o no, sino conocer cuáles son nuestras virtudes y tener la valentía de admitir nuestras debilidades o flaquezas, ya que sólo de esa forma será posible enfrentarlas, ser mejores personas, aprovechar nuestros dones personales y fortalecer nuestra paz interior.

Te aconsejo un sencillo ejercicio para fortalecer la autoaceptación: colócate frente a un espejo y mira directamente a tus ojos durante un par de minutos, pero mira directamente al iris, de manera que puedas sentir la intensidad de tu propia mirada, luego repite internamente o en voz alta: me amo y me acepto tal y como soy. Si eres creyente puedes agregar: Pues soy tal como Dios me creó. Si sientes alguna necesidad de liberar emociones por medio de la risa o el llanto date la libertad de hacerlo, te sentirás mucho más en paz después del ejercicio.

Nuevos inicios:

Al encontrarnos en el último mes del año podemos sentir a veces que no hemos realizado todo lo que nos planteamos a principios del año o que fallamos en ciertos propósitos personales o espirituales, sin embargo, esta temporada de paz y convivencia es excelente para tomar en serio las cosas que nos importan y fortalecernos internamente para volver a empezar cuando sea necesario.

Te recomiendo que a la par de estas lecciones cierres el año cultivando tu paz y desarrollo de consciencia a través del agradecimiento y la búsqueda de conocimiento, el cual puedes encontrar en mi página web Ser by Panterita y en mis redes sociales.

¡Besos de colores!

Panterita

###