El día de hoy, el significado de autoestima y amor propio lo define este hombre imparable. Lil Nas X, un nombre que no pasa desapercibido para nadie, ya sea por su música de rap o su despampanante estilo.

Lo mires por donde lo mires, es una estrella que no le teme a plantar fuerte el zapato de tacón extra alto allí donde quiera que vaya.

Reinventando la moda

Va vestido de todo y el mismo es “el siguiente nivel” frase que se relaciona mucho con él. Montero Lamar se une a este movimiento que ya hemos visto en otros famosos como Harry Styles y lo hace con gracia, naturalidad y muchísimo estilo. Es imposible no enamorarte de alguno de sus looks, tanto en sus videos como en alfombra roja.

¿Cómo olvidar el clásico cowboy de toda la vida pero… ¡de rosa!? Un look de alfombra roja más que icónico.

Lil Nas X en League of Legends

Recientemente apareció en la presentación de League of Legends con un icónico look rosa cantando Star Walkin, la canción del torneo para el año en curso. Este juego online gana mucho más terreno cada año y sus presentaciones son únicas e irrepetibles. No es cualquier cosa ya que los organizadores tienden a seleccionar entre los artistas más sonados del momento para tener dicho honor.

¿Qué transmite en general?

Un estilo y personalidad tan fuerte tiene a dar algún tipo de mensaje para la sociedad y acá no es tan claro. Se enfoca en tantas cosas y toca tantos enfoques que definirlo es limitarse. Podríamos decir lo más relevante, lo más visual, lo que nos transmite al verlo en cualquier situación: La seguridad.

Lil Nas X ha sido enormemente criticado por no tener una estética “acorde a su género” pero no ha dado señales de titubeo sino todo lo contrario. Siempre sonríe y mira directamente a la cámara para infundir, inspirar todo lo positivo de su ser.

¿Qué piensas de Lil Nas X?