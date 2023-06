Lilia Cortés es una blogger Mexicana que nos inspira con su estilo y además nos enseña un montón de cosas en cuanto a moda y maquillaje. Paseando por su cuenta de Instagram, te puntualizare en 3 partes lo que debes aprender de Lilia al momento de vestir.

Tres puntos claves que no pasaran de moda, Lilia Cortés nos enseña

1- Negro con algún estampado que resalte

Vestirnos de negro total siempre será una opción cool sea el evento que sea. Como ves, Lilia nos enseña un look bastante ligero pero presentable para momentos casuales. Si combinamos con una chaqueta de colores, estaremos acopladas perfectamente a la moda que nunca deja de ser tendencia.

2- El riesgo de lucir más de dos colores vibrantes en un look, no es juego

Hemos hablado muchas veces sobre esta teoría y Lilia Cortés lo ratifica presumiendo un outfit bastante llamativo pero súper sobrio a la vez. Usa precisamente los colores aptos para el verano y con esto, no deja duda que es el mood perfecto para una chic glam oficinista.

3- Bolsa marrón

Quise tomar este punto como un imperdible que no pasa de moda. Y es que las bolsas de cuero marrón serán un clásico de toda temporada y se adapta perfecto a cualquier look, evento y hora del día. No dejes de tener una en tu armario y lucirla siempre. ¡Es el plus de los plus!

Tres opciones imperdibles que no debemos obviar.