¿Por qué decimos que todo México debería usar un limpia lenguas? Aquí 5 razones poderosas según Alejandra Echeverría, fundadora de Spanda Ayurveda.

por Bianca Pescador

Te juro que casi vomito.

Estuve como 10 minutos (de ociosa, porque no hay otra palabra para describirlo) parada frente al espejo, con la boca abierta, viéndome mover la lengua; la hacía taquito, la sacaba, la metía, le daba vueltas, la giraba. Estaba muy entretenida, pero al cabo de un tiempo me dio muchísimo asco.

Ya desde antes yo era fan de limpiarme la lengua. La capita blanca que se creaba después de ingerir algunos alimentos –como un latte o un croissant– me parecía de lo más asqueroso del mundo. Se me figuraba como una especie de nata y bueno, lo único que me hace vomitar en esta vida es la nata, así que ya te imaginarás la correlación.

Debo mencionar también que esta onda de tomarse selfies sacando la lengua me parece brutalmente espantosa. Hay una chava a la que literalmente dejé de seguir en Instagram porque diario sacaba la lengua y uno dice “Bueno, va, le gusta esa tendencia”. Pero una vez la tenía asquerosamente blanca y neta casi vomito. Unfollow inmediato. ¿Cuál es la necesidad, digo yo, de ver esas cosas naturales pero cero agradables?

EL MEJOR LIMPIA LENGUAS DE MÉXICO

Todavía me acuerdo.

Fue en el bazar de Mother’s Day donde conocí a Alejandra Echeverría, fundadora de Spanda Ayurveda. Ahí tenía en su stand un montón de cosas ayurvédicas hermosas, que si el Ghee, el Jalneti, el Netra, en fin.

– “Me gustaría saber más del lengüetero”, le dije.

– “Claro que sí, te cuento”, me contestó después de reír porque evidentemente no se llama lengüetero, sino limpia lenguas, pero bueno, me di a entender.

“El limpia lenguas es Spanda Ayurveda está orgullosamente hecho en México con 100% de acero inoxidable de excelente calidad, lo cual es importante porque no queremos meter bacterias a nuestra boca. Entonces el hecho de que sea de acero inoxidable lo hace higiénico y además súper duradero. Hablamos de que te puede durar toda la vida, literal”.

OK, este párrafo parece anuncio, pero checa las 5 razones poderosas que me dio Alejandra para utilizar el limpia lenguas todos los días:

5 razones para utilizar el limpia lenguas todos los días:

1) Elimina el mal aliento al eliminar las toxinas que lo generan

2) Mejora la experiencia del órgano del gusto

3) Aumenta la inmunidad general porque evita la reabsorción de las toxinas

4) Mejora considerablemente la higiene bucal y dental

5) Mejora la digestión (¡increíble, pero cierto!)

Úsalo antes de lavarte los dientes todas las mañanas. Si sientes alguna molestia, descontinúa su uso y consulta a tu médico.

¿Cómo se usa?

Es muy sencillo y créeme que se volverá un hábito hasta cierto grado adictivo (como todo buen hábito). Con decirte que yo tengo 5 porque no me puedo dormir sin limpiarme la lengua, así que si lo olvido, voy y me compro otro en donde ande.

· Toma los extremos del limpia lenguas con ambas manos

· Extiende la lengua y limpia tan atrás como sea cómodo

· Raspa suavemente la lengua hacia el frente para remover las toxinas (la capa blanca)

· Repite de 3 a 5 veces

· Enjuga el limpia lenguas y lava tus dientes



Hay gente que prefiere usar una cuchara, yo honestamente prefiero mi limpia lenguas.

“La única contraindicación que hay es en caso de tener la lengua irritada; también hay que cuidar no raspar muy fuerte o demasiadas veces. Fuera de ahí, todo el mundo lo puede usar a partir de los 7 años. Al ser un artículo de uso personal, yo no recomiendo compartirlo. Mejor que cada integrante de la familia use el suyo, incluso tenemos uno para niños”, dice Alejandra.

El limpia lenguas es un ritual de higiene que toma 10 segundos y de verdad no encuentro cómo más recomendarlo, más que decirte que lo pruebes. No me creas nada y PRUÉBALO, son los mejores $250 pesos invertidos en tu salud bucal, ya verás. Y mientras no lo pierdas, no lo tienes que cambiar cada cierto tiempo porque dura toda la vida (es lo bueno de que sea 100% de acero inoxidable).

Dicen que para que hagamos caso de algo nuevo hay que verlo, leerlo o escucharlo 7 veces, mi esperanza es que con esta ocasión baste, pero por si las dudas, sígueme en Instagram, donde más de 7 veces al mes platico de las maravillas que he experimentado al adoptar este sencillo hábito en mi vida.

Y si necesitas razones científicas, el Doctor Mauricio González nos da más razones para hacernos del hábito: