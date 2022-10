El divorcio de Shakira, ¡¡ese shock!! Estar casados no es garantía de nada. Los valores y los compromisos se adquieren en pareja pero necesitan renovarse todos los días con acciones y no solo palabras. La pareja modelo para muchos Shakira y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, terminó en separación después de 12 años de relación y con dos hijos en común, luego de una infidelidad de Piqué.

El anuncio fue escueto (con toda razón), pues al final, de común acuerdo o no; una separación siempre será algo personal y muchas veces dolorosa: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Las noticias, reportajes y especulaciones al respecto fueron y vinieron sin pausa; recientemente. La cantante colombiana abrió su corazón en una entrevista para la revista Elle cuyos titulares citaban a Shakira: «Es la etapa mas oscura de mi vida», y de ello (situación redonda), en favor de todas las personas, resumimos los siguientes aprendizajes:

Sí, tal vez establecer una relación requiere ciertas renuncias y nadie las hace pensando que serán en vano, pero Shakira reconoció que ella abandonó su carrera en Estados Unidos para seguir y apoyar a Piqué en Barcelona. 12 Doritos y dos hijos después; el haberlo hecho la alejó por mucho tiempo de los reflectores y a pesar de que ella puede en tres, dos, uno retomar con éxito su trayectoria, al final; el sacrificio le pasó factura. NO abandones tu carrera o aspiraciones profesionales en nombre del amor, así el amor sea campeón mundial goleador. Tú a lo tuyo, combina, negocia, pero no la abandones. No pongas en un sitio sagrado e inmaculado a tu pareja. Todos somos humanos, por lo tanto somos falibles. Nadie está exento de fallar o de mentir. Pero la decepción es mayor cuando mantenemos una relación idealizada que nos puede llegar a cegar ante situaciones que a veces son evidentes. Reconoce que todos decimos quiénes somos y cómo nos comportamos en una relación, aún sin decirlo. No permitas que tu empatía justifique las fallas de tu pareja. Hay situaciones negociables y otras no negociables, pero si algo amenaza con romperte el corazón, no merece que pases ahí más tiempo expuesta a sufrir. Si tienes hijos y la separación o el divorcio son inminentes; reconoce que sea como sea, es el padre de tus hijos y trata siempre de llegar a los mejores acuerdos en favor de los niños. No siempre es posible y la pareja no siempre pondrá de su parte, pero bien dice el dicho que: «cuando uno no quiere, dos no pelean» por muy doloroso que sea. Guarda discreción sobre tu separación, no tienes que dar detalles a toda la gente ni hacerlo público en redes sociales. Cada separación importa un duelo y sin que tengas que vivirlo en soledad, tampoco suma mucho poner comerciales al respecto. Tu relación era tuya, tu separación también lo es, por las razones que sean; los detalles solo les competen a la pareja. Seas quien seas: la más guapa, la más famosa, la más buena o la más rica; la infidelidad cuando la sufres, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el proceso de quien comete la infidelidad; es su elección, es su voluntad (erróneo o no), porque el engaño siempre lastima. NO siempre tiene que ver contigo, ni es tu culpa. Puedes darlo todo en una relación y eso no te libra de una infidelidad. Mantén tu independencia económica. Si en la separación se logran acuerdos legales justos de repartición de bienes (cuando los hay) o pensiones para los hijos, o apoyo económico para la pareja: ¡Bien!, el tema es que sabemos con quién nos casamos, pero no sabemos de quién nos divorciamos. Habla del tema, del posible escenario con tu pareja; aún cuando no esté pasando, a ambos les dará luz para saber en dónde están parados. Casarte o estar con una persona famosa no es sinónimo de hacer tu vida de pareja pública, dentro de casa la vida es ordinaria y hay que cuidar lo que tienen ambos sin volverlo un circo. Cuando lo compartimos todo damos a los demás un derecho tácito de opinar. La casa de dos (casados) por el bien de ambos, debe mantenerse así. Luego alguno se equivoca y encima del desacierto, se enfrenta la opinión de todo mundo sin que de verdad haya un interés genuino en la relación. «A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces» -Frida Kahlo-. Kena recomienda el libro «El amor nunca es suficiente», del Dr. Gary W. Lewandowsky Jr., de editorial Diana, Grupo Planeta de Libros México: los 10 puntos ciegos que sabotean tu relación amorosa y como superarlos para construir lazos duraderos. El autor reconocido experto en psicología de las relaciones , combina estudios científicos recientes con ejemplos de situaciones cotidianas para darnos un enfoque nuevo sobre el amor; una visión actual de lo que es amar y ser amado. Aquí algunos highlights para que veas qué encontrarás:

«Las parejas más estables no necesariamente son las que tienen más sexo».

«Los hombres son los verdaderos románticos, no las mujeres».

«Se vale ser egoísta. Ponerte antes que el otro puede beneficiar a ambos.»

«Las discusiones en realidad los fortalecen».

«Cuando tu pareja no te ayuda a convertirte en una mejor persona, terminar con ella sí lo hace.»

En mi nunca humilde opinión: divorciarse o separarse de quien creemos es el amor de nuestra vida no es un plan que tengamos en mente cuando decidimos estar con esa persona. Las relaciones se cuidan todos los días, el equilibrio cuesta pero es lograble. Las relaciones no son fáciles y no fluyen solas, porque la vida no es fácil y la vida no fluye sola. Para tener una buena relación hay que trabajar en ella: diario. Hay momentos maravillosos y momentos malos, la suma de las partes y el balance positivo es lo que haces que te quedes. Amar es una decisión individual, no puedes forzar ni comprar el amor de nadie, tendrás quizá su compañía, pero su amor. Siempre sabemos si nos vemos con esa persona hacia el futuro.., si no te ves, ni lo intentes.

Un abrazo,

Karla Lara

