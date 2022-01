Los gatos son de las mascotas más comunes y a pesar de ello, a veces no pensamos en lo que necesitamos tener en casa antes de recibirlos en ella. Saber algunos consejos gatunos podría ayudarte a evitar accidentes que te harán desear no haber traído al pequeño amigo en primer lugar.

Arenero

Entrena al gato para que haga sus necesidades en la caja de arena y así evitar sorpresas en los lugares menos adecuados para ello. Un arenero es esencial para tener un gato en casa, asegúrate de tener arena de sobra y limpiarla periódicamente ya que si está sucia probablemente consiga otro lugar en donde hacer sus necesidades.

Poste para arañar

Si tus muebles deseas conservar, un poste para arañar debes comprar.

Estos mininos necesitas donde afilar sus garras y es que no lo pueden evitar, ya es una acción instintiva y si no tienen un lugar u objeto predeterminado para ello tomarán lo primero que vean y no pararán hasta verlo completamente destruido. Puede ser desde la pata de una silla hasta tu brazo.

Juguetes

Los gatos usualmente tienen una hora al día en la que se ponen muy juguetones, si no quieres tenerlo correteando y mordiéndote los pies una buena idea para evitarlo en lo posible es rodearlo de juguetes que pueda utilizar para entretenerlo en ese tiempo.

Cepillo para gatos

Los gatos sueltan mucho pelo, el cual puede ir a las vías respiratorias y ser perjudicial para la salud. Procura cepillarlos con un peine especial para no tener la casa llena de pelos voladores ni las prendas impregnadas de ellos. De los consejos gatunos más importantes.

Cama

Los gatos pasan unas 20 horas dormidos, lo mínimo que merecen es un lugar cómodo para dormir que mejor no sea tu cama. El segundo mejor lugar (el primero siempre será tu regazo… o tu ropa) es una cama para gatos.

Música

Si le temes al momento de dejar solo a tu gato, no te preocupes porque existe la música para gatos. Es una música científicamente comprobada para relajarlos y evitar que destruyan la casa en tu ausencia. Con esto podrás estar un poco más tranquila.