Un look blanco total es de lo más elegante. Un clásico que por su impecabilidad jamás pasará de moda y puede ser tan versátil como el evento para el que lo necesites, siempre destacará.

Bien puede acompañarnos en un vestido para un coctel, un evento de trabajo en un traje sastre, una cena de negocios agregando un abrigo en blanco total o un vaporoso maxi vestido para la fiesta en un yate. Una cita en falda plisada, un hermoso gown para una gala, un conjunto con todo y sombrero para un brunch al aire libre, la tarde en el Hipódromo, la exclusiva Dinner in Blanc… ¡el total look en blanco se hace presente en los eventos más jet setter!

Sabemos también que no todo es miel sobre hojuelas, ya que vestir enteramente de blanco (incluyendo zapatos, bolso y demás accesorios) requiere de una pulcritud epicúrea. Por eso se entiende que sea un total look al que luego le andamos huyendo: conservar blanco- el blanco, no cualquiera.

Decía mi abuela: «angelical, pero es un color muy sucio en la vida real«. Y obviamente no se refería a que el color sea sucio, sino que si se ensucia, destacará de más esa mancha, tierra, gota de tinto, percudido o salpicón de comida. Así que prevente cuando lo utilices.

GALERÍA LOOK BLANCO TOTAL

Ahora sí la parte hermosa del cuento en blanco, basta ver las ideas que seleccionamos para ti de nuestras pineadoras y fashion bloggers favoritas.

Mira a esta reina que suele vestir de blanco en los eventos más importantes: aquí.