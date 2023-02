Madonna se ha encargado de dejar un legado en vida sobre su estilo gótico y romántico que la hace ser autentica dentro y fuera de tarima (no te pierdas el video final). Aunque nuestra rutina no sea montarnos en un escenario, estos looks sí que podrían ser buena opción para los eventos. ¿Te gusta ese look?

En su cuenta de Instagram, ella se reinventa con sus looks, que por cierto, podríamos adaptar al estilo diario. ¿La intensión? Piezas negras que sean acorde al estilo que buscamos, texturas exclusivas como el cuero, encaje, terciopelo y lluvias de brillantinas en algunos de ellos. Hay otros detalles que complementan el estilo gótico de Madonna.

Look gótico: legado de Madonna

Chaqueta de cuero

Sin duda, aporta un estilo peculiar y actualmente es una de las piezas que preferimos hasta para ir a trabajar. Apto para nosotras y ellos también. Este modelo lo puedes conseguir en $1,599 pesos.

Chaqueta de cuero de Madonna. Foto @madonna De Zara

Sombrero negro

Aunque no entra en el top de lo más usado, si entra en las piezas góticas propuestas por la cantante. Puedes añadirlo a tu look de cita por la noche. La pieza que te muestro a continuación la puedes conseguir en $399 pesos aproximadamente.

Sombrero negro. Foto @madonna Cyamoda

Lentes góticos

Los lentes entran en este top gótico de Madonna. Mientras mas misteriosos, originales y atípicos sean, mucho mejor. Cero piezas redondas o cuadradas, las formas agatadas o curvi son las más top en este momento.

Estos lentes están a $339 pesos.

Lentes góticos fav de Madonna. Foto @madonna Amazon

Corsé

Esta pieza es icónica en el estilo gótico glam. Puedes combinarla perfectamente con faldas de cuerpo, jeans o short. Si armas este look con la chaqueta de cuero será la réplica perfecta de la historia. ¡Ni lo dudes! Este top bandeau detalle pelo lo puedes conseguir en $699 pesos.

¡El top no puede faltar! Mango

Top para el video final

De H&M $199 pesos.

De stradivarius, en oferta $179 pesos.

Blazer corto de Shein, $453 pesos.

¿Qué tal te parecen estas opciones? Sigamos el legado gótico de Madonna.

MÍRALA EN TREND TOTAL: