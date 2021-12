Hay tendencias que vienen y van y una que sin duda se ha mantenido es el look monocromático: de un mismo color de pies a cabeza o bien, un color block muy marcado.

En estos días hemos visto que varias celebs han sacado imágenes en sus cuentas de Instagram que nos antojan vestirnos del mismo tono también. Se ve increíble.

¿Cómo puedes adoptarlo?

El chiste es que un solo color sea el predominante. Puedes cortarlo con accesorios en otros tonos, pero si es posible, ¡que sea todo igual!

Look monocromático de las celebridades

Ok, ok, empezamos con uno que tiene la bufanda y el gorro de otros tonos, pero si vemos a Kate Middleton nos da el look monocromático al 80%. Y si ella lo logra, también nosotras.

Parece que la reina del look monocromático es Kim, que hasta con sus hijos lo logran. Desde que se disfrazó vistió en la Met Gala nos dejó claro que ella iba a usarlo y… 10 de 10, ¡wow!

Para Thalía también el maquillaje cuenta, mira esos ojos que combinan divinos con su traje.

La Duquesa de Cambridge nos muestra que se puede romper el look monocromático de manera perfecta con zapatos y bolsa nude.

Nicole Kidman es otra mujer que luce fabulosa toda de negro, ¡nunca falla!