No importa si eres la protagonista de la noche o una invitada, sabemos que querrás lucir bonita y espectacular. Sin embargo, en ocasiones nos centramos mucho en el vestido y descuidamos la parte del peinado. Para que esto no suceda y no te agarren las prisas te recomendamos dos estilos que te sacarán de apuros ¡los amarás!

Look para graduación, ¡dos opciones cool!

Ondas con volumen

Se trata de hacer ondas en el pelo, ya sea con la plancha o las tenazas y aplicar algún shampoo para darle ese toque de volumen y textura al pelo. Después masajea con las yemas de los dedos para romper el bucle y hacer que queden medio deshechas ¡lucirá increíble!

Blowout

¡Un estilo sencillo, elegante y con mucho volumen!

Para lograr este peinado tienes que moldear el pelo, ya sea con secadora o con un cepillo redondo de calor y enrollar cada mechón en rulos de tamaño grande.

Espera durante varios minutos para que la melena adquiera forma, después retira los rulos y agita las raíces con los dedos. Rocía un poco de shampoo en seco para darle ese efecto de volumen y no se vea aplastado el pelo ¡te verás muy sensual!

Fuente: Church & Dwight