El rosa es el color de esta temporada. Es tan vibrante y lleno de energía que vas a necesitar, sí o sí algo de este color para la primavera/verano. Los looks con rosa destacan junto con el color block y ambas tendencias se complementan para brillar esta temporada. Varias firmas de la alta costura como Valentino (quién presentó un desfile casi por completo de este color) lo han incorporado para el SS 2022.

Total look

Los total looks con rosa de seguro te darán mil años más de vida. Lo mejor de todo esto es que no necesitas tener un estilo de It Girl para llevarlo, ya que podrás hacerlo debido a su amplio rango de estilos. Puedes jugar con las texturas y la intensidad del color, o utilizar un total look del mismo material, tal como este matching set satinado que luce divino.

Para días calurosos

Por otro lado, el color de la temporada más calurosa tenía que tener su aparición en bikinis y este es todo un espectáculo. Si no eres amante del rosa de seguro te enamorarás con este bañador que puedes combinar con accesorios dorados y faldas transparentes para hacer un look de playa muy cocconut girl.

Estilo tomboy

Las tomboy sigue siendo uno de los estilos favoritos. Hay una corriente de mujeres que les gusta lucir con ropa de hombre pero verse femeninas al mismo tiempo. La combinación del estilo con el color es un acierto total para quienes buscan esta armonía en su estilo.

El oversize también queda de las mil maravillas con este color y este total look también es una buena demostración.

Camisa oversize

Las camisas oversize a modo de chamarra se han convertido en un must en el guardarropa de una mujer. El rosa contrasta perfectamente con el azul de unos jeans y si a esto le sumas una camisa blanca el resultado es súper llamativo.

¿Qué otros looks con rosa conoces?