¿Quién no se conmovió con la increíble historia de Jack y Rose? Del Titanic aprendimos que el amor real no entiende de cuentas bancarias o paradigmas sociales. Este film es inolvidable, como los looks que pudimos apreciar en esta historia antaña.

Looks de Rose en el Titanic, ¡volvamos a suspirar!

1- Claro y oscuro con líneas en juego

Este es uno de los primeros looks que lució nuestra eterna Rose. Con este outfit inicio su viaje, lleno de joyas costosas y un ostentoso sombrero que reflejaba su estatus social.

2- ¡Y por fin se conocieron!

Este fue el look con el que Jack determino a Rose en la cubierta de primera clase. Un elegante vestido color oro, con encajes y transparencias finamente recatadas.

3- ¡El vestido inolvidable!

Este look nos hace recordar cómo Rose se arriesga a todo, incluso a su famialia y su poderosa clase social, y prefiere vivir el romance que tiene con el chico Jack. Un vestido vino intenso, con pedrería brillante. Los guantes antaños marcan la diferencia en este mood verdaderamente glam.

5- ¡De amarillo en la cubierta!

El look con el que se sinceraron este par de enamorados, la cubierta del Titanic y el océano fueron los protagonista de esto. Un vestido color oor manga larga, con la parte superior color ostra y detalles en bordados que acoplan el equilibrio perfecto para una dama de alta sociedad.

6- El vestido azul, icónico del momento rebelde

Pues sí, con este vestido la protagonista del Titanic asumió su rebeldía y decidió apostar por su verdadera felicidad. Una mezcla perfecta de texturas, gamuzado, bordados y encajes son los favoritos de Rose para este día.

¡Taran!, no podemos olvidar el momento hot

Esta elegante bata de baño, con efecto de alas mariposas fue la causante de un momento bastante caliente para ambos. ¡Jack sí que supo contenerse y ser un verdadero profesional!

¡Enumera tus favoritos!