No podemos pasar por alto todos los detalles que estarán en el top trendy para esta Primavera 2023. Te ofrecemos esta guía para orientarte a usar siempre lo más chic para tus looks vibrantes de la temporada, según los expertos.

Sé que estamos de acuerdo en algo, y es que las tendencias presentan cada vez más una gran variedad de opciones para ajustar nuestro estilo y lucir radiantes. ¿O no? Ahora iremos directo al grano y presta atención.

Tendencia Primavera 2023, ¿qué looks usar?

De dopamina

Esta tendencia se ha posicionado fuertemente en los últimos tiempos. Consiste en usar tonos vibrantes y felices, que armen un look soñador y primaveral. Recuera que la dopamina estimula tu ánimo y en los looks este termino también se toma en cuenta.

Vestido mii popelín en $1.299 pesos

Barbiecore

Para las que amamos el rosa, esta tendencia nos cae como anillo al dedo. Se trata de looks inspirados en barbies, llenos de piezas rozas. Es un look muy femenino y chic que promete para esta primavera.

Tomando en cuenta que las plataformas también son una de las tenencias más esperadas para esta temporada, usar unas en color fucsia puede ser el must perfecto para recrear este estilo. ¡Un dos en uno!

Sandalia tacón plataforma con pulsera en $ 1.119 pesos

Telas satinadas

En esta temporada debemos llevar algún efecto brillante en nuestro look y qué mejor manera de hacerlo que con alguna pieza de satén. Si intentas jugar con las texturas, estará estupendo pero si te arriesgas a llevar un set satinado, será look plus de la semana.

Vestido slip satinado en $449 pesos.

Total floral

Como siempre, las flores son representativas de esta temporada y por este justa razón, no puede dejar pasar un buen look floral, bien sea para la oficina, para el fin de semana o para una fiesta. Sé la protagonista con flores en primavera.

Top de tirantes & de muslo con abertura Pantalones de pierna ancha en $463 pesos.

Boho chic y flecos Este estilo hace referencia a los looks hippies de los años 70, ellos predominan por deslumbrar con sus flecos, encajes, estampados típicos primaverales y colores vibrantes. Los vestidos grandes tonos tierra, también tienen un buen presagio en este decálogo de moda primaveral 2023.