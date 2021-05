No es secreto, cada día amamos más a los perros y las y los famosos no son la excepción.

Hace un par de días se nos hicieron agua los ojos al enterarnos que el conductor y activista Marco Antonio Regil había llorado la muerte de su compañero peludo.

Las personas que amamos a los perros no queremos ni imaginar lo dura de su pérdida porque entendemos ese vínculo tan increíble que se hace con nuestros cachorros.

Hoy vamos a recorrer las vidas de algunos perros famosos y sus dueños, que casualmente son celebs. ¿Por qué son famosos esos compañeros de cuatro patas? Bueno, porque son protagonistas de las redes sociales de las celebs con las que comparten hogar.

Kal

El hijo peludo de Henry Cavil (de Mendoza) es un actor protagonista en las redes del actor, de hecho, la gente se tomó en serio el romance con su novia cuando los vieron paseando a Kal, ¡si ya presentó al hijo, va en serio!

Lord Chesterfield

Otro que se ha robado los corazones de muchísimas personas. Si bien no es el único en la familia Aniston, ¡es el más joven y hermoso!

Este cachorro tiene poco tiempo en la vida de Jennifer pero ya se ha robado las cámaras de sus historias en Instagram.

¿No es una belleza?

Bo

Uno de los perros con mejores fotos del mundo y cómo no, si tenía su fotógrafo personal… bueno, no de él sino del señor con el que vivía en una Casa Blanca y su familia, los Obama. Bo estuvo durante las vacas gordas y después también. Fue un súper consentido y aunque ya no está entre nosotros, sin duda será uno de los perros más célebres de los Estados Unidos.

Los Corgis reales

Hasta tienen una película estos individuos peludos y vaya que hay una razón, la reina Isabel de Gran bretaña ha tenido más de 30 perros de esta raza que la han acompañado en las buenas y las malas.

De hecho, se dice que los actuales habitantes peludos de Buckinham fueron gran compañía y consuelo para la reina durante la hospitalización y luego fallecimiento de su marido.

Si bien no es fiel a la realidad, la película retrataba la vida de estos traviesos con su dueña, una reina que vive en Londres.

Lo que es cierto, es que los perros reales estuvieron en la ceremonia de entrada de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, ¡cómo olvidar esa memorable secuencia!

La leyenda dice que el primero Corgi de la reina fue Susan, un regalo que recibió en su cumple 18.

Dodger

Otro cachorro que nos hace suspirar… por las fotos con su dueño, un tal Chris Evans, ¿les suena?

Este perro es un consentido… ¡CONSENTIDO DIJIMOS!

¿Envidia…?

Tinkerbell

Creo que todas quisimos tener un Chihuahuita después de ver a Paris en su famoso reality show: la cargaba para todos lados y era estrella. Después compartimos su dolor cuando falleció y aún así, ella no ha dejado de tener acompañantes perrunos que roban cámara.

Paris también promueve el cuidado de los perros y participa en campañas como esta:

La pandilla Hayek

Aquí es imposible llevar la cuenta, ¡hasta el marido de Salma ya no sabe cuántos más… van a ser!

Con su tradicional sentido del humor Salma reconoce que tiene debilidad pero no solo por los perros sino por los animales en general. Ahora tiene un romance con su buho, como leemos en el caption de la foto de arriba.

Dicen que la familia tiene a 30 animales diversos en sus hogares por el mundo.

Salma es perrerísima y su «colección» es desconocida realmente, porque cada vez llegan más. De hecho, en una entrevista con Graham Norton contó la vez en que fingió tener un romance para que su esposo no se enojara por haber rescatado a otro.

Por último, quiero que confieses: ¿cuáles son tus favoritos y a cuántas cuentas les diste «follow» solo por ver a sus perros?

