Para los astrólogos, los signos marcan mucho del comportamiento del ser humano: cuando se enamoran, cuando emprender y también cuando deciden decir adiós. Conoce cómo se comportan estos signos cuando dejan ir.

Escorpión

El signo más rencoroso no podría faltar. Cuando dejan ir generalmente piensan que las personas que le dañan no merecen ni un ápice más de su tiempo. Si lo hace, quien lo haya lastimado estará por experimentar una lección de vida que nunca olvidará, ya que nadie se mete con Escorpio sin salir bien parado.

Piscis

Piscis es un signo que decide cerrar ciclos de manera calmada, puede que no te lance una secadora al estilo juego de gemelas, pero aun así no podrás recuperarlo tras superarte. A pesar de ser muy calmado es un signo muy sensible y no le gusta sentir que lo da todo y no recibe nada.

Capricornio

Es de los signos más exigentes en cuanto a relaciones personales. Si heriste a Capri, olvídate, que por más que te arrepientas o apeles a sentimentalismos no se dejará. Capricornio es un signo apacible y por ello le afectará un bledo lo mal que te sientas, a él sólo le importará lo que hiciste y eso no podrás cambiarlo.

Sagitario

Sagi es un signo lleno de fuego y así tan rápido como confía también quita y olvida. Es capaz de considerarte su mejor amigo un día y no verte a la cara el otro. Si por alguna razón decide volver a tener alguna relación contigo, jamás volverá a ser lo mismo o es probable que esta no subsista por mucho.

Virgo

Virgo es un experto en leer a las personas, sabrá si algo anda mal y lo mejor que puedes hacer es decirle la verdad. Da igual si mientes o no, él no te perdonará pero podrás suavizar las cosas un poco si eres sincero. Tú decides, ya que cuando dejan ir pueden hacer que te vayas con la cabeza en alto o por la puerta trasera.

Cáncer

Cáncer es un signo muy bueno, no por ello puedes pensar que le harás sentir de alguna manera que estas por encima de él. El papel de malo le va muy bien y el rencor que sentirá por ti no va a parar hasta verte destruido por completo. Jugar con cáncer es como jugar con fuego y es lo que menos quieres en esta vida.

SIGUE LEYENDO: LOS 3 SIGNOS MÁS COMPLICADOS ¿CUÁLES SERÁN?