Y para estas o cualquier navidad nunca pueden faltar los famosísimos Ugly Sweaters. A pesar de su nombre, se han convertido en uno de los favoritos para las nuevas generaciones (y eso que antes eran tan odiados).

Estas preciosuras son un clásico, así que veamos cómo combinarlos para este diciembre.

Estilo asiático

A pesar de ser una tradición norteamericana, ha fascinado hasta al continente asiático. Una de las formas más cute de llevarlos es esta. Un suéter de botones con toda clase de diseños navideños para alegrar las festividades. Al ser un poco abierto utiliza una camisa de cuello alto que luce muy abrigada.

Colores no tradicionales

Los ugly sweaters no tienen por qué ser de un color súper navideño. A pesar de contener rojo, no es una combinación muy común para la ocasión y aun así luce genial, ¿no crees?

Galletas recién horneadas

Y es que esto es lo que pienso al observar esta belleza. Muy abrigado y súper hermoso. Este suéter es utilizado de la forma más clásica y es acompañado de unos clásicos jeans. Lo mejor de todo es que no necesitas mucho para luce súper arreglada al ser esta prenda ¡tan llamativa!

¡En parejas!

Los suéteres más empalagosos y cursis lo puedes encontrar acá. Existe incluso aquellos con lucecitas perfectos para lucirlo con tu pareja. Acá incluso utilizaron una funda para celular con el mismo patrón ¡súper cute!

¿Falda de pana? ¡Claro que sí!

El pana es una tela que tiene una textura muy particular. Al ser rústica es perfecta para esta temporada y el look luce genial para ir fresca si el clima lo permite. Siempre puedes utilizar unas medias color piel, ¡súper gruesas!, para lucir así de increíble y que casi no se note que llevas algo más puesto.

Con mini faldas

Las mini faldas son unas de las tendencias más top que aún no cansa. Son cómodas, versátiles y fáciles de combinar. Puedes colocarte uno de estos ugly sweaters y lucirán increíbles. Acá si van acompañadas de unas panty medias gruesas, como ya decíamos, y por supuesto unos hermosos botines.

Otra forma de utilizarlo es en compañía de unas botas súper largas como las de acá.

¿Cuál es fue tu forma preferida de usar los ugly sweaters?