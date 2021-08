MACRON Y OTROS VALIENTES

Parece broma pero, en estos tiempos ser valiente es romper con lo que se espera de las personas, no solo porque elegir la causa para serlo importa, pero porque las opiniones se dejan venir sin control casi de inmediato a favor y en contra. Sin embargo; corren tiempos en los que casi todo es debatible, pero desafortunadamente hay que reconocer por encima de todo, que la libertad de uno llega hasta donde comienza la libertad del otro. Me explico…

Siempre a favor de que la libertad de expresión prevalezca y que toda persona tenga y ejerza su derecho a decir lo que piensa, reconozco que hay temas más sensibles que otros y que siempre debe de ganar el «bien mayor», y el tema de la vacunación en estos días no es excepción.

Hace año y medio muchos queríamos que se desarrollara pronto una vacuna que nos ayudara a controlar la pandemia, las opciones avanzaron y fuimos teniendo acceso mundial de a poco a la inmunización, claramente esta situación ha sido única en la historia de la humanidad. Marcas de vacunas disponibles hoy hay varias, la intención de vacunarse o no, es muy extrema entre las personas en muchos países. Macron por ejemplo, el primer mandatario de Francia, a mediados de julio ha exigido de manera obligatoria un certificado de vacunación o una prueba PCR negativa a quien quiera salir a comer o beber, ir al cine o al teatro, tomar un tren de larga distancia o hacer compras en un centro comercial, como medida para disminuir los contagios por Covid. Y también ha exigido de manera obligatoria la vacunación obligatoria para el personal de salud, los trabajadores de residencias de ancianos y otras personas que trabajen con personas vulnerables a partir de septiembre como una muestra de «civismo»… mismo que la humanidad está (tristemente mostrando NO tener). Macron es un valiente.

Otro ejemplo es el nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski quien al tomar el poder dijo «No cuelguen mi foto en sus oficinas, no soy un ídolo, ni un ícono, cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas antes de tomar cada decisión», rompiendo así con la propuesta eterna de idolatrar a una persona en el poder cuando el concepto original que hemos olvidado es que aquí y en Ucrania, son «servidores públicos». Zelenski es un valiente.

También hay mujeres valientes, Greta Thunberg con tan solo 18 años de edad, además de todas sus acciones como activista medioambientalista, al recibir su vacuna contra el Covid-19 declaró: «El día de hoy recibí mi vacuna, me siento profundamente agradecida y privilegiada por vivir en un lugar del mundo en donde ya me he podido vacunar. La vacunación en el mundo no excepción en la desigualdad y hay que hacer consciencia», esto de una mujer joven en tanto que millones de personas alrededor del mundo desprecian la oportunidad de vacunarse en medio de una tercera ola. Thunberg sin duda, una niña rebelde y una mujer valiente.

Y las empresas se la siguen rifando a pesar de que sus inversiones no sean las que se esperan para generar millones de ganancias, pero si de bienestar. Mientras que muchas industrias en el mundo ignoran ser parte del deterioro de nuestro planeta, la empresa Techtics construyó un robot móvil que recoge las colillas de cigarro en las playas y las desecha en contenedores seguros, porque invertir en cuidar el planeta y apostar por un mundo mejor y mas limpio es de valientes.

En Nápoles, Italia existe un barandal que describe en Braille el paisaje de playa y mar que se puede ver desde ese lugar para las personas con discapacidad visual y textos tomados del volumen de Giuseppe De Lorenzo «La tierra y el hombre» para ofrecer una experiencia táctil que permite apreciar mediante la poesía, parte de la historia y esencia de ese sitio, ¿saben por qué?, porque somos más los buenos y porque la belleza es algo que tiene que ser para todos. Se encuentra en el Castel Sant’Elmo y se considera una obra de arte propuesta por el ganador del concurso «Una obra para el castillo», Paolo Puddu, y el proyecto se titula Follow the Shape. Valientes en el arte.

La aerolínea ucraniana SkyUp por primera vez en la historia cambió el código de vestir de los uniformes de las asistentes de vuelo por trajes de dos piezas con pantalones y el uso de zapatos deportivos tenis respetando la comodidad y el bienestar por encima del tradicional atuendo de falda y zapatos altos. Otro valiente en favor del bienestar.

Mattel lo hizo de nuevo con una colección de Barbies que honran la imagen de 6 mujeres destacadas a través de su trabajo en la ciencia y que en estos tiempos de pandemia han salvado vidas como la Dra. Sarah Gilbert una de las investigadoras y creadoras responsable que participó en el desarrollo de una de las vacunas contra el coronavirus porque inspirar a niños y niñas con figuras y modelos reales es urgente. Lee la nota aquí sobre la nueva edición.

Dra. Audrey Sue Cruz (Estados Unidos)

Y bueno, espero que ejemplos de bondad y de valentía no falten jamás, que cada vez que por alguna razón lleguemos a sentir que perdemos la fe en las personas, exista algo o alguien que nos devuelva la paz de que cosas valientes y hermosas siguen pasando en el mundo a pesar de la propia humanidad.

Somos más los buenos.

Karla Lara