Esa mujer que un día se roba todas las miradas y luce increíble con cualquier cosa sin esfuerzo y al otro puede pasar desapercibida cuando quiera. Esa mujer controla perfectamente su magnetismo femenino, lo moldea y utiliza a su antojo.

Como Marilyn Monroe

Marilyn podía activar o desactivar este magnetismo de manera inmediata y natural. Se dice que una vez iba por las calles de New York caminando con una amigo y ella le pregunta: “¿Quieres que me convierta en ella”, refiriéndose a Marilyn (ella se llamaba Norma). Cuando su amigo dice sí, él cuenta que, al instante notó como algo se dio dentro de ella y la gente (a pesar de ir vestida muy normal, pantalones y camiseta) comenzó a notarla y acercarse.

¿Cómo fue posible?

Esto es gracias al cambio instantáneo de energías y puede hacerse de un momento a otro sin problemas. Puedes llamarlo magnetismo, seguridad, autoestima, actitud y todo lo que desees, pero es indudable que funciona.

Activar el magnetismo

¿Cómo activarlo? Comienza por tu postura aunque te encuentras sentada. Hombros hacia atrás, mantente erguida y con una postura más enaltecida. Que diga soy una diosa y lo merezco todo con una mirada seductora, inteligente y relajada. No sólo hazlo sino créelo. Imagina como dentro de ti, tu energía vital sale e irradia a todo alrededor. Es tan grande que toca a todos los que se encuentran cerca y comienzan a notarte muchísimo más.

Desactivar

¿Cómo? Si por el contrario lo que deseas es pasar desapercibida no te preocupes, no debes ir desarreglada ni mucho menos. Puedes lucir increíble y ocultarte a los ojos de cualquiera. Si antes nos enaltecíamos ahora vamos a empequeñecer nuestro cuerpo. La mirada seductora y vibrante lucirá apagada. En este caso contienes tu energía dentro de ti y el magnetismo no sucede.

Nuevamente, el magnetismo femenino es una cuestión de actitud y confianza. Ese tu mejor accesorio.