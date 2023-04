¿Sufres de mal olor en las axilas? No te preocupes, simplemente no conoces estos tips que te ayudarán a mejorar el aspecto de esta zona, además de eliminar el mal olor y un poco de la sudoración.

Báñate en las mañanas

¿Por qué en las mañanas? No importa si sueles bañarte por las noches, es primordial que también lo hagas en la mañana. Aunque duermas, tu axila desprende sudor y algo de grasa, entonces al día siguiente el desodorante ya no será tan efectivo. Y por lo que más quieras no te apliques una capa encima del que ya tienes puesto.

Limpia bien el área

Parecería algo obvio pero de seguro en algún momento pensaste… ¿Por qué quitar los restos de desodorante si de igual forma volveré a poner? No lo hagas, consigue alguna esponja para tallar y evita tener residuos tras salir de la ducha. Estarás acumulando restos de un producto químico que al final ter minará desmejorando el aspecto de esa zona.

Utiliza una crema hidratante

Antes de agregar el desodorante, colócate una crema hidratante en las axilas cuando aún las tengas húmedas. Esto evitará que el desodorante se adhiera por completo a la piel y además ayudará a hidratar esa zona.

Aplícalo con los dedos

No lo apliques directamente con la barra, lo mejor será tomar un poco con los dedos y aplicártelo de esta forma. Esto claro, si no cuentas con desodorante en spray.

Vístete cuando se seque

Realmente no suele secar por completo ya que suele que dar un poco pegostoso, pero cuando esté lo más seco posible es el momento de colocarte la blusa. No lo hagas antes porque serás más propensa al mal olor y la sudoración. Además de ello no utilices una camisa que tenga impregnado el olor a desodorante, siempre utiliza una que esté bien limpia.

¿Qué te han parecido estos tips para eliminar el mal olor en las axilas?