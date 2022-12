La manta de punto grueso es hermosa y calentita. Además de ello es un proyecto DIY perfecto para las principiantes del crochet. Puede que ni siquiera necesites de gancho ya que existe la opción de tejerlo con las manos. Veamos cómo hacerlo.

Los materiales

Estambre grueso o Lana Merino

Antes que nada debes escoger un material ya que existen muchos pero todo depende de tus necesidades específicas. Si eres de tenerle paciencia a los cuidados específicos, la lana merino puede ser tu elección final, aunque si prefieres texturas artificiales, las hay muy buenas y suaves (más para las que preferimos que no tenga lana). Recuerda que con la lana debes de tener en cuenta que es un hilo no hilado, por lo tanto necesita mucho cuidado para que no se dañe… y también, limpieza profesional.

Hilo Grueso de Chenilla

La lana merina no es para cualquiera y mucho menos si cuentas con mascotas. Una de las mejores opciones, sobre todo para principiantes suele ser el hilo grueso de Chenilla, que tiene una textura suave e inigualable, de hecho, es ideal para mantas para bebés. Es fácil de usar, perdurable en el tiempo y muy sencillo de mantener la limpieza. Además de todo ello es mucho más económico que la lana merino. Mientras que una manta de merino puede costar $14 mil pesos, la de chenilla se encontraría alrededor de los $2 mil pesos.

Recuerda siempre escoger el tamaño jumbo para tus hilos.

Procedimiento de la manta (de al menos 2 metros a cada lado)

Comienza con un nudo corredizo, el cual sería la primera puntada. Debe de tener unos 7.5 cm de ancho y repetir el proceso hasta tener al menos unos 30 bucles de la primera cadeneta. Recuerda que debe de quedar un poco floja.

El siguiente paso es tejer otra cadeneta con el mismo ancho pero esta vez hacia arriba en vez de irse a los lados. Una vez se llegue al final de las 30 puntadas, se procede a tejer una nueva cadeneta sobre las puntadas anteriores pero esta vez será 2 por delante y 2 por detrás.

Ahora solo es cuestión de seguir el patrón una y otra vez hasta terminar. La manta de punto grueso es muy sencilla de hacer y una vez agarras el hilo puedes terminarlo en poco tiempo. Si eres principiante tómate tu tiempo para estar presente y hacerlo bien. A pesar de que es muy repetitivo, debes mantener el mismo ancho para que luzca perfecto. Solo piensa que te va a pesar en las manos, ¡a hacer conejo!

Acá te dejo el video donde lo explican de manera más visual para que puedas guiarte y comenzar a tejer.

¿Qué te ha parecido esta manta de punto grueso?

No te olvides de ir por la revista Kena la navidad, disponible en físico y en digital. ¡Descubre el regalo sorpresa que trae dentro!