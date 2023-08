¡¿Listas para el regreso a clases?! ¿Has pensado en hacer algunas actividades para esta divertida etapa? Mira estas manualidades con arcilla que puedes hacer con tu peque y lo mejor de todo, son cosas que le servirán un montón para esta nueva etapa de aprendizaje.

Te quiero asegurar que la arcilla es un material muy seguro y fácil de usar. Es perfecto para niños y adultos, ya que no tiene sustancias peligrosas y no se necesita calentar, lo que la hace una opción ideal para manualidades en casa. Además, no es difícil de limpiar, ya que solo se necesita agua y un trapo.

Además, realizar manualidades es una forma excelente de reducir el estrés y despejar la mente. Se ha demostrado que el proceso de creación y el contacto físico con los materiales son muy relajantes. ¿No te parece increíble?

¡Para hacerlo en familia y con Kena!: Manualidades con arcilla

1- Portalápices

Como el material es resistente, no hay nada que un portalápices no solucione en el regreso a clases. Puedes dejarlo en casa y tener todo organizado para las tardes de tarea o para llevarlo al cole y dejarlo en el casillero del peque. Mira este de Unicornio:

2- Insignia personalidad para el morral

Esta manualidad está increíble para distinguir el morral de tu peque entre la multitud. Hacerlo con arcilla, además de original, es resistente y vistoso. Podrías pegarlo en el bolsillo externo del bolso, además le darías un toque chic y personalizado. Esta es una idea, hazlo a tu gusto y el gusto de tu chiqui.

3- Lápices o colores personalizados

Personaliza sus lápices con algún detalle que sea divertido. En este caso, la señal son unos ticos macarrones de colores, esto podría animar al peque a usar sus útiles y estudiar con incentivo y diversión.

4- Para el cepillo de diente

No debes hacer un lado la higiene bucal de tu peque, hazle un pequeño y sencillo porta cepillo de diente e incentívalo a mantener sus dientes sanos y limpios. Puede usarlo en casa o dejarlo en el casillero del cole.

¿Cuál de estas cuatro manualidades con arcilla querrás hacer primero?