Para realizar un maquillaje sencillo no necesitas tener infinidad de cosas. Lo cierto es que puedes utilizar un único producto para crear un efecto más natural o para llamar la atención en alguna zona específica. Sea como sea, estamos seguros que amarás estas 5 ideas.

1-Sombra de ojos marrón

La tonalidad dependerá de tu color de piel, escoge la que más te favorece. La sombra debe ser de buena calidad para que el pigmento no se caiga tan fácilmente. Es un tono bastante versátil que funciona no solo para un sombreado sencillo en el párpado. Un delineado bastante natural con una brocha angular le dará un mejor acabado a tu mirada, puedes aplicar setting spray en la brocha para hacer, con tu sombra, un tipo gel para delinear.

Una forma fácil de hacer pecas: Un pincel o brocha delgada te ayudará a crear pequeños puntitos en donde desees tenerlas. Si tus cejas son oscuras, puedes utilizarlo como sombra de cejas de la misma manera como una especializada para ello. Utiliza la brocha angular nuevamente y recuerda limpiar los bordes para un acabado más profesional. También puede utilizarse como bronzer o para hacer contorno.

2-Tinta de labios

Con este producto puedes crear un maquillaje sencillo y súper chic. Favorece a pieles blancas pero que no sea un impedimento para las demás. Aplica un poco en el párpado para crear un sombreado, úsalo como rubor o solo en la punta de la nariz y por último como tinte de labios. Recuerda esparcir bien el producto para un tono natural y uniforme.

3-Delineado gráfico

Para enfocar la atención en la mirada, el delineado gráfico es atrevido y con él no necesitas más. Utiliza un delineador negro o del color que prefieras. Hay infinidad de ideas por internet y si dominas tu pulso, crear cualquiera no será un reto; de lo contrario, siempre es bueno aprender algo nuevo. No te dejes intimidar por lo difícil que parece, tú inténtalo hasta que lo logres. Ok, este look se enfoca en los ojos y no se utiliza el delineador a otro lado, pero será un show stopper!

4-Piedras Strass

¿Quién dice que no puedes brillar con poco? Estas pequeñas piedras crean un maquillaje sencillo pero intrigante y tal como el delineado gráfico hay infinidad de ideas en internet, e incluso imitar el estilo de diversos delineados.

5-Highlighter

Puedes usar un poco solo en el rostro o en otras partes del cuerpo como en el cuello y clavículas. Un color tornasol te hará sentir como personaje de la serie Euphoria.