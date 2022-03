El strass es el boom en el maquillaje y todo gracias a la aclamada serie de Euphoria. El audiovisual puso de moda los looks más locos y divertidos, delineados gráficos por aquí y pedrería de todo tipo por allá. El strass es cada vez más utilizado, así que acá te van un par de ideas para que lo luzcas como toda una profesional. Lo único que necesitas es un poco de ingenio y creatividad, además de pedrería y pegamento.

Utiliza distintos colores

¡El strass tornasol luce divino! Pero encajonarte sólo en él, te priva de los looks que puedes crear con otros colores. ¿Qué tal este look súper simple con piezas de colores distintos? muy fácil de hacer y súper glam. Puedes combinar estos accesorios con tu outfit del día… o de la noche.

¡Miles de formas distintas!

Puedes jugar no sólo con los colores, sino también con las formas. Utilizar strass de diversos tamaños te será de gran ayuda para un maquillaje nada monótono. Si utilizas únicamente estos apliques conseguirás algo bastante llamativo.

Crea toda clase de figuras

Literalmente puedes dibujar en tu rostro, por lo cual es un acompañante perfecto para algún disfraz.

Para conseguir dibujar la figura perfecta, debes delinear con algún producto como un creyón. Si te equivocas un poco puedes arreglarlo de una manera más sencilla y rápida que con la pedrería ya pegada a tu rostro. La línea que pintes en tu rostro te servirá de guía para colocar tu strass.

¿Por qué limitarse al rostro?

¿Por qué no llevar este look al máximo y colocar los apliques en el cabello? Recuerda peinarlo muy bien de manera que no se mueva para lograr el mejor efecto de todos.

Unas pecas muy brillosas

Los pómulos y mejillas no siempre tienen el protagonismo, así que ¿por qué no?

Enmarca tu mirada, literalmente

Acentúa el movimiento natural de tus cejas con una estela de pedrería; intenta con la misma línea, pero encima de tus cejas para un look como Maddy Pérez.