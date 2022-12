Lady Gaga es una bomba de creatividad y originalidad al momento de elegir sus looks para sus presentaciones. Hoy nos enfocaremos en sus maquillajes, son tan ultra uff, como ella.

Aunque en ocasiones hemos visto que aparece en sus redes con maquillaje sencillo, ella apuesta más a lo controversial, despampanante y auténtico. Entre delineados y sombras, ella ha logrado marcar un maquillaje 100% al estilo Gaga y es lo que veremos a continuación.

Maquillajes poderosos de Lady Gaga

Delineado doble

El delineado extra grueso, lo que hace una mirada mucho mas perfilada, con un aire a la mujer glam de los 70. Un detalle interesante de este maquillaje es el doble delineado en la parte de abajo. Blanco y azul, fueron los colores elegidos por la celebridad. ¡Una combinación perfecta!

Con glitter

A pesar de que este maquillaje no es recargad, ella le da su toque con exceso de glitter en la cuenca del párpado, cosa que en lo particular me parece perfecto, ¿y a ti? El delineado blanco en la parte del ojo, agranda la mirada, ideal para maquillajes arriesgados y ojos rasgados. Aunque no es el caso de Gaga, ella demuestra que todas podemos usarlo.

A todo color

Este maquillaje sin duda, es irreverente y exclusivo para sus presentaciones. El juego de colores vivos marcan la diferencia y es precisamente esto, lo que gusta de este tipo de maquillaje de ojos. ¿Podría ser un buen ejemplo para lucir por la noche? Es un tanto arriesgado pero deberíamos intentarlo al menos, una vez en la vida.

Otros maquillajes de ojos de Lady Gaga

Estos son otros maquillajes de la cantante. Nos deja claro que ama los delineados, los diseños atrevidos y los colores fuertes y pronunciados.

Maquillajes de Lady Gaga. Foto: dan sanch en Pinterest Foto: sodapop en Pinterest Foto: Dawn Marie en Pinterest