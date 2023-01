Mariana Treviño, quien actualmente brilla junto a Tom Hanks en la película «Un vecino gruñón», además de ser una de la protagonistas de 100 días para enamorarnos de Netflix, ha hecho evidente sus gustos por looks totalmente arriesgados y fuera de serie. ¿Ella conocerá los pantalones de mezclilla? Si ves su estilo estoy segura que te preguntarás lo mismo.

Look de Mariana Treviño: el outfit que todas deseamos en silencio

Treviño es una de las mujeres que es digna de admirar, además de su impecable trayectoria profesional, ella nos demuestra que ser autentica y original es la tarea principal de todos los días. Abre su armario y elige prendas irreverentemente hermosas, rompiendo moldes y estereotipos cliché.

El imponente juego de colores fucsia y rojo que pocas nos atrevemos a usar

No sé si es por prejuicio social o no querer parecer payasita de plaza, pero pocas de nosotras no no arriesgamos a esta combinación que es maravillosa. Mariana pudo jugar perfecto con este look, pantalón, zapatos, blazer, accesorios y el peinado que la caracteriza. ¡Todo en su lugar!

Mira lo llamativo que puedes hacer un look con un vestido sencillo negro

A pesar de que este vestido negro es un básico para nosotras, mira cómo ella pudo hacerle un giro de 360° a su estilo. Solo necesitó un accesorio muy peculiar, llamativo y para nada modesto de volantes ligeramente asimétricos preferiblemente de colores llamativos. Resalta y da de qué hablar con tu atuendo chic.

El brillo no deja de ser opciones para quienes aman no pasar desapercibidas

Un traje que pudiera ser bastante casual puedes elegirlo con un derroche de brillo con lentejuelas o algo por estilo. Además de esto, el corbatín es un buen accesorio chic y podemos adecuarlo a este y otros tantos outfit. Un estilo muy RBD con exceso de elegancia.

Pareciera formal, ¿lo usarías para una entrevista de trabajo?

Este look puede ser el favorito de la mayoría de chicas que entren a leer este post. Sí, un conjunto de una pieza unicolor con un saco totalmente floral. Mariana apuesta por colores apuestos y muy particulares y es precisamente este estilo que debes copiar.

Sin hablar del cinturón en la cintura, ni más arriba ni más abajo, delineando la silueta y logrando un efecto muy femenino para este look. ¿Es retro ochentero?, si no es se le parece.

