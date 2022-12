Marina and The Diamonds tuvo su pico más alto de fama en la misma época que Lana del Rey. A pesar de no tener un estilo similar, el mood de ambas se entremezcla con la época. Veamos un poco del estilo de Marina Diamandis.

Metalic look

Un estilo actual que sabe cómo utilizar. Es tan Marina pero a la vez tan en tendencia. Los tonos metálicos son lo de hoy y parece que esta increíble mujer se adelantó unos meses antes al boom. Además del set en un vibrante verde azulado, la chamarra cuenta con estas tiras del estilo tejano que también están en alta.

Logomanía con transparencias

Para el Lollapalooza Chile 2022 utilizó este enterizo transparente con letras que recuerda mucho al estilo logomanía. A pesar de que se sale por mucho del estilo original de Marina, donde suele utilizar prendas de otras épocas, entre los 60’s y 80´s n o cabe dudas de que el look le sienta bien.

¡Naranja vibrante!

Un look más hippie más Marina en su estado puro. Este estilazo se compone de una camisa con mangas largas y pedrería. El pantalón tiene un corte que le sienta increíblemente bien. Para el maquillaje tenemos una gran explosión de naranja en los párpados. Para cortar con el color block, las sandalias en blanco complementan todo perfectamente.

¡Mucho volumen y cuero (vegano)!

Lo más notorio de todo es la camisa con mucho volumen en un vibrante azul intenso. Además de ello complementa con unos pantalones de vinipiel o cuero vegano que dan ese toque súper brillante dentro del look. Para culminar, utiliza el mismo recurso anterior y se llena por completo de azul en los párpados, su toque personal.

Vestido hecho de polvo y luz de estrellas

Este vestido súper sensual saca el lado más sexy de la artista. Por supuesto, combinado con unas combat boots. La tela es transparente pero luce detalles en pedrería que, visto desde lejos luce como soles o estrellas, ¡súper wow!

¿Cuál de estos outfits de Marina and The Diamonds fue tu preferido?