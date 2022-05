¿Recuerdas ése clásico estilo de combinar el maquillaje con la ropa? Aunque suene como lo más sencillo del mundo, la verdad ha caído en desuso o al menos no había estado en tendencia desde hace tanto como ahora. Lo hemos visto en Euphoria y en looks Y2K. ¡El matching makeup es fresco y vigorizante!

Sólo imagina las posibilidades de jugar con sombras de ojos, delineadores y lo que se te ocurra de un mismo color (o gama de color) pero en distintos tonos si lo deseas. Todo esto para crear un total look único. Sin más que decir, te dejamos algunas opciones para recrear.

Total look con strass incluido

Un outfit negro acompañado de joyas plateadas y para complementar ¡matching makeup con las mismas características! Un maquillaje bastante sencillo que de seguro podrás recrear pues ¿Quién no tiene alguna prenda negra y accesorios en plata?

Powerpuff girl

¿Qué tal esta otra opción en diversos tonos verde? Un estilo muy Groove Y2K que luce divino.

Como salida de una pintura

Los mesh top aún están en tendencia y un estampado muy conocido es el de pintura «Renacentista y Rococó». Los tonos azules, marrones y nude se hacen notar en el maquillaje y con tan sólo verlo te imaginas en un cuadro de Boticelli. Para complementar con los accesorios dorados, unas cuentas de strass doradas y está más que cool.

A lo Rosalía

Un estilo muy de la Rosalía que grita Y2K. No podía faltar un look con el color del año very peri. Para evitar que caiga en la sencillez y monotomía de un sólo tono, el ribeteado de flores será tu salvación.

¿Qué look le agregarías a este top?