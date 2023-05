La menopausia es uno de los mayores cambios biológicos que vive la mujer. Sus niveles hormonales

caen, y sus períodos se detienen, junto con la producción de óvulos. Todas lo pasamos pero no nos atrevemos a romper el tabú.

Estos cambios pueden traer consigo una variedad de síntomas físicos y emocionales desafiantes que cada mujer experimenta a su manera, ya que hay más de 40 síntomas asociados con la menopausia, y la forma en que el cuerpo de una mujer responde a ellos puede variar día a día.

«La menopausia me ha enseñado mucho. A amarme como soy, a disfrutar lo que siente mi cuerpo. Algunos pueden pensar que estoy loca, y quizás tengan razón, pero es una locura alegre», Emilia, 64 años, Guanajuato, México.

Como no existe una realidad común de la menopausia, muchas mujeres la atraviesan sintiéndose solas y aisladas.

A menudo sufren en silencio, pensando que estos síntomas son solo otro signo de envejecimiento y pueden desencadenar incertidumbre y cuestionamiento después de haber llegado a esta etapa de la mediana edad.

En 2025 habrá 1.100 millones de mujeres como Emilia: menopáusicas o posmenopáusicas, siendo ella

una de las más de 14 millones de mujeres de aproximadamente 50 años impactadas con esta condición en México.

Estas son mujeres en la flor de la vida; de todo el mundo, desde India a China, México a Brasil y más. Son mujeres que también están en el apogeo de sus carreras, algunas de las que depende la sociedad. Algunas de ellas son mujeres que accedieron a compartir sus experiencias a través del libro “El próximo capítulo”.

Y lo que dijeron es que muchas de ellas encuentran difícil esta etapa de la vida, junto con los cambios que están experimentando sus cuerpos. Algunas sienten que su cuerpo las está traicionando. Todo de lo que se habían sentido tan seguras en el pasado, ahora está cambiando de repente.

A pesar de que 47 millones de mujeres ingresan a la menopausia cada año, esta parte natural del envejecimiento todavía es algo de lo que pocas personas hablan.

El estigma social y la falta de conocimiento de lo que les sucede a sus cuerpos significa que es posible que muchas mujeres nunca hayan tenido una conversación sobre la menopausia. Los estudios sugieren que la mitad de las mujeres que sufren síntomas no buscan ayuda médica en absoluto.

«No le he dicho a nadie que estoy pasando por la menopausia. No quiero que la gente piense que estoy envejeciendo y que no puedo manejar mi negocio. Lamentablemente, la menopausia sigue siendo un tabú. Crear conciencia pública podría alentar a más personas a hablar. Entonces, tal vez las mujeres como yo podamos recibir el tratamiento que necesitamos», Jing Wen, 44, Cantón, China