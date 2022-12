Las mesas auxiliares no pueden faltar en nuestro hogar. Estas representan un punto donde descansar nuestras cosas al llegar y también le dan un plus a la decoración. Existen tantos materiales que de seguro te preguntas, ¿cuál es la mejor? Veamos 3 opciones por acá.

Mesa de fibra de vidrio ($8,000 pesos)

La fibra de vidrio suele ser mucho más resistente que el acero. Esta puede ser transformada y resultar en formatos muy distintos por lo que puedes encontrar infinidad de modelos diferentes, hecho con el mismo material. Nuevamente, es un material bastante económico y de larga duración.

Esta mesa tiene un aspecto muy natural y artesanal, creando un estilo muy relajante para tu sala o allí donde lo pongas.

Mesa negra de melanina ($3,659 pesos)

La melanina es un material que ofrece una amplitud de opciones para nuestro hogar. Es resistente y no suele dañarse con limpiadores agresivos., Tiende a ser más económica que la madera y puede durar muchísimos años. Es una opción perfecta para cualquier rincón del hogar, por sobre todo esos donde suelen estar expuestos a manchas y un mayor desgaste ya que podrán resistir muy bien sin deteriorarse.

Esta opción es de un elegante color negro pero puedes encontrar una variedad de colores y texturas, incluso conseguir uno que simule a la madera. Recuerda que aunque luzca similar son dos materiales diferentes y además de ello nada como lo natural para crear un ambiente más rústico.

Mesa de acrílico ($2,286 pesos)

Finalmente, no podía faltar la clásica mesa de acrílico. Este material es funcional y además que luce hermoso ahí donde lo pongas. Si no se combina con otros colores, es transparente por lo que combina perfectamente con cualquier decoración. Es un material muy sencillo de limpiar y duradero, incluso es una mejor opción que el cristal ya que no se rompe tan fácilmente.

El acrílico también es mucho más liviano que el vidrio y más económico frente a otros materiales. Es reciclable y fácil de moldear, por lo que permite muchísimas formas y acabados.

¿Cuál de estas mesas auxiliares fue tu preferida?