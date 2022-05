Hoy le echamos ojo a los looks de la Met Gala 2022, en la que se recordó el glamour de antaño en EUA. «In America: An Anthology of Fashion», segunda parte, y Gilded Glamour fue el tema elegido este año. La Edad Dorada de Estados Unidos es a la que se refiere y comenzó al rededor de los 1870… Era una época de opulencia económica en el ese país… por eso tanta tiara.

Hay que recordar que la gala del museo Metropolitano de Nueva York inaugura una exposición que se puede ver en distintas partes del recinto (que en sí, es una belleza) hasta el 5 de septiembre. Con todo esto se recauda fondos para el Constume Institute y es organizado por Vogue, con la batuta de Anna Wintour.

El glamour estuvo a todo y para el equipo de KENA ha sido una de las galas más lucidoras. Aquí van nuestras favoritas y empezamos, por la presentadora que lució espectacular… (aunque no tanto en temática), Vanessa Hudgens.

Tania Lara

Blake Lively

Siendo la anfitriona de esta gala, nuestra admirada y ultra fashionista, Blake Lively siempre atrapa las miradas desde que acude a la MET gala, también llamada «Los Oscares de la Moda» y cada año (excepto el que por decisión propia faltó y también brilló por su ausencia) se está posicionando como la reina de esta gala y con el vestido convertible que portó este 2022… dejó boquiabierto a todo público.

La actriz que dio vida a la inolvidable Serena Van Der Woodsen representa el ícono elegante y a la vez joven, glamoroso y trendy a la vez, clásico y revolucionario… siempre impactante, pero a la una manera.

Esta vez con una creación de Atelier Versace personalizada especialmente para ella y para este noche impactó hasta a su propio esposo Ryan Reynolds quien por su reacción parecía no saber con antelación de la sorpresa que aguardaba el gran lazo que envolvía a su esposa.

Comenzamos con un vestido estilo columna con estrelles corazón enjoyado y de tonos dorados y duraznos pero a plena vista de todo mundo hizo desatar su lazo envolvente, entonces vimos desplegarse una falda azul cielo de larga cola en la que se reproducían las doce constelaciones del zodiaco y que decoran el techo de la Grand Central Station de Nueva York.

Photo de David Nivière//MG22/Getty Images for The Met Museum/HOLA

Billie Eillish

La mujer del corsé y todas las incomodidades que esto implicó en la historia de la moda. Esta vez Billie Eilish con un look completo de Gucci de Alessandro Michele nos sorprendió, como buena ama de la vestimenta estilo disfraz que le caracteriza.

En el MET gala se valen las excentricidades como bien habrán visto. Se dice que el look de esta cantante quien asiste por segunda ocasión, era la «replica de la francesa Madame Poirson en un retrato de John Singer Sargent en 1885«.

Pero el súper acierto a destacar en su look es lo sustentable de pies a cabeza, con zapatos de materiales veganos incluidos y acentos con flores, como la cascada en su cola. Completamente confeccionado de pies a cabeza con materiales reciclados «Quise ser lo más ecológica posible esta vez» afirmó en plena alfombra roja.

Photo: Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Cris Mendoza

Difícil elegir solo un par, pero estas me llamaron la atención por distintas. Además de Blake, quien iba vestida de Estatua de la Libertad/Estación Grand Central, hubo varias que me parecieron lindas, pero nada más (no para una Met), pero otras, sí que le echaron ganitas a sus looks.

Quannah Rose Chasinghorse-Potts

La modelo y activista nativo americana dio cátedra de elegancia unida a sus raíces. Basta ver los detalles. ¿Cómo vestían las nativas americanas en esa época? Transformemos esto al glamour de la gala y este es el resultado perfecto. Además, habló de cómo actualmente se está aceptando una modelo que tiene tatuada la cara y lo lenta que ha sido esa aceptación en el mundo de la moda.

Chloë Grace Moretz

¿Así o más de la época? Algunos vestidos lucieron muy lindos pero, al parecer, se les olvidó la temática del año. A Chloë no. Amo que sea muy masculino, lo que la hace tremendamente sexy y, a comparación de Billie Ellish (que lucía bien pero incomodísisisima), súper cómodo. Parece una caballera de la época, me recordó a la increíble serie Our Flag Means Death (HBO Máx).

Dicen que este saco de Louis Vuitton ya ha sido visto en varios eventos, así que más bravo por ella: buscó en el clóset y encontró. El peinado parece un Pixie pero no se dejen engañar… simplemente fue para el look y quedó 10 de 10.

Janelle Monáe Otra que brilló totalmente y más bien parecía caballera medieval, pero ¡qué importa!, se veía espectacular. Ella dice que escuchó mucha música de película para llegar a este look de Ralph Lauren que la hace sentir súper sensual y tener una tendencia de futuro… aunque insisto: parece medieval. Ella dice que escuchó mucha música de película para llegar a este look de Ralph Lauren que la hace sentir súper sensual y tener una tendencia de futuro… aunque insisto: parece medieval.

Madeleine Rosas

Lily James

Lily James hizo su aparición en la MET Gala 2022 con un vestido personalizado de Versace. El atuendo de perlas azules da la impresión de ser transparente debido al tul nude debajo de este.

Maude Apatow

Esta bella artista supo cómo captar la esencia de la estética de los 40-50 ¡incluso va de blanco y negro! El vestido de Miu Miu le sienta divino.

Gigi Hadid

Esta modelo no teme llamar la atención. Con un total look de Versache, pasó a ser de los más comentados de la noche. ¡Es tan fuera de lo común y tan divino!

Dove Cameron

Dove luce como un delicado cisne de ciencia ficción y no es para menos, si el traje está confeccionado por Iris Van Herpen.

Mariel Gadaleta

Simone Ashley

La actriz Simone Ashley escogió un look de tres piezas diseñado por Jeremy Scott para Moschino. La parte superior acaparó la atención ya que el top crop fue muy discreto pero a la vez llamativo, brillante y súper glam… óin hablar del corte asimétrico en la cola y mangas del atuendo. Suele ser un clásico que no faltaría en una alfombra roja. Me encantó cómo lucían estos dos tonos en la piel morena de la famosa. ¿Es este uno de tus favoritos? Emma Corrin ¿Y qué me dicen de la actriz Emma Corrin? Se atrevió a lucir un total look de Miu Miu. Las joyas son de Cartier. En lo particular el estilo de sus botines, sombrero y el llavero colgante en su chaqueta, dieron el toque personal de la rubia. Me encantan las propuestas irreverentes y esta chica sí que me supo sorprender. Es un estilo poco común pero firma y sello personal, lo que hace el look de los más osados, sin duda. También team Blake Ya se mencionó arriba, pero tengo que decir que amé el diseño que resultó ser también un homenaje a la Estatua de la Libertad y al Empire Bulding. Charlotte Tilbury se encargó de su maquillaje. Para las que amamos el dorado, ocre y brillo, este vestido es el favorito por siempre. Es muy llamativo, eso sí, pero transmite una feminidad y elegancia indiscutible.

María Alejandra Fernández

Eiza González

La mexicana que ya es todo un icono de moda, brilló en un vestido blanco con un pronunciado escote en V, con detalles de cristal y muchas plumas, diseñado por Michael Kors. La actriz combinó su impecable atuendo con un collar de diamantes de Bvlgari. Y como dicen por ahí, ¡Eiza triunfando como siempre!

Jamie McCarthy/ Getty Images/ Vogue

Rosalía

La cantante española llevó su estilo “motomami” a esta distinguida alfombra, agregando a su look unas llamativas gafas negras. Vestida de Givenchy, en una traje firmado por Matthew Williams, la artista se adaptó a la temática de este año, luciendo un hermoso vestido en pedrería en corte sirena que terminaba en plumas. ¡Muy glamorosa!