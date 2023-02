No, no estamos hablando de una estética basada en el género musical metal. El Metalcore aesthetic son todas estas prendas metálicas que sabíamos estarían de moda para este 2023 y ahora tenemos muchas referencias ¡en todos los colores!

En los pantalones

La manera más popular y seguro de utilizar prendas metalcore aesthetic es sin duda alguna en pantalones. No necesitas arriesgarte mucho pero al mismo tiempo es más novedoso y llamativo que sólo utilizar una camisa. Lo de la camiseta metalizada lo hemos visto, esta vez el enfoque se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo.

Con texturas

Nuevamente vemos los pantalones en metal pero, ¿ese es un suéter con patrón? ¡Pues sí! Acá podemos jugar con los patrones y texturas y este es un claro ejemplo de ello. Puedes crear toda clase de combinaciones interesantes si te lo propones.

Top nada convencional

Ok, el top en metalcore aesthetic no podía faltar pero no es muy tradicional que digamos. Este es un top para las que se atreven a utilizarlo sin temor a nada que además le queda divino a cualquiera. Sólo ten cuidado y asegúrate que sea súper resistente y de buena calidad.

Matching set

Los matching sets no pasarán de moda y este modelo es sencillamente original e increíble. No sólo es metalizado sino que está hecho de metal. Nos da una sensación como de bola disco moderno y complementado además con un bolso de mano verde.

Camisa con manga larga

Otra forma de utilizar esta tendencia de manera segura, e incluso para ir a tu trabajo es con una camisa de manga larga como esta. Puede ser más o menos llamativa, según lo que desees y consigas.

¿Te atreverías a probar el metalcore aesthetic?