Ya se respira el otoñal y aunque se siguen llevando looks veraniegos, es hora de prepararnos para seguir las tendencias que nos trae la moda de otoño esta temporada y lucir sorprendente.

Nostálgico y frío otoño

Metalizado: la plata, el dorado y el cobre querían seguir siendo tendencia aunque terminaran los Juegos Olímpicos y lo han conseguido, zapatos, tops y vestidos.

Un ejemplo de ello, es la nueva colección de zapatos de la cantante Katy Perry, sandalias con estilo para que brilles -literal- esta temporada.

Largos abrigos de capa: sofisticada y majestuosa son las palabras que te definirán cuando uses esta pieza en cualquiera de tus looks.

Elige entre los abrigos de lana, nylon o rayón en tonos neutros como el camel y nude, además de los clásicos negros y blancos.

Color naranja: aunque no tiene muchas amigas, será un must have en la moda de otoño llevará en prendas y accesorios, además este tono tan vibrante podría subirte el ánimo, pues se relaciona con la alegría.

Los granny looks nos seguirán acompañando esta temporada con prendas tipo Patchwork, además los sobretodos en tonos pastel, los bodysuits tejidos y los jeans anchos también dirán presente.