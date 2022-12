Un trend que se ha hecho muy viral en Tiktok es el del mousse de cobertura para maquillaje. Básicamente le agregas agua a tu base de maquillaje y lo emulsionas con una batidora eléctrica para obtener dicho resultado.

¿Cuáles son sus beneficios?

Esta idea surgió en pandemia atendiendo a la demanda momentánea: las manchas de maquillaje en la mascarilla. Después de tanto buscar y buscar, decidieron finalmente hacer su propia base de alta cobertura y anti-manchas.

He aquí cuando nace este mousse de cobertura, más ligero que una base normal y de mayor cobertura. Permite que la piel respire mucho mejor y logra un acabado mate.

¿Cómo lograrlo?

Muchas han fallado porque no conocen el verdadero secreto del mousse. La cantidad es algo que pocos dicen. La base (recomiendo la Fit Me de Maybelline por $180 pesos) debe ser por lo menos 1 o 2 tercios del agua utilizada para que la misma funcione. Además de lo anterior necesitas sí o sí un producto de base acuosa, ya que las bases aceitosas no funcionarán.

Teniendo esto en mente solo te queda conseguir tu herramienta para batir, generalmente un espumador para leche ($79 pesos) ¡y a darle con ese mousse!

¿Has intentado hacer este increíble trend de maquillaje?