Muchas veces luchamos para ser felices o para aparentar algo que ni se le acerca a la realidad. Hay 5 hábitos que hacen a una mujer feliz, sin camuflaje. En febrero sigue mejorando tu versión y extiéndelo todo el año.

Aunque parezcan trillados, estos hábitos son importante recordarlos y fomentar la iniciativa de recordarte el porqué debes ser feliz, el porqué debes amarte a ti misma antes de amar a otro y lo bonito que se siente recibir elogios de la persona que mejor te conoce, ¡tú!

Complacerte en cosas elementales es importantes, desde escuchar un audiolibro interesante hasta comprarte la ropa que necesitas y te gusta son opciones válidas y útiles para subirte el autoestima y sentirte plena contigo misma.

¿Qué pasa cuando quieres comprarte algo y sientes remordimiento de gastar dinero en ti? Esto suele ocurrir cuando las responsabilidades de absorben y las cuentas por pagar te ahorcan. Felipe Cervantes, Psicólogo y Coach comparte que la distribución financiera es esencial.

«Si ganas 10 invierte 5 en tus obligaciones (renta, mercado, servicios, etc), 3 en tus planes (ropa, cine, viajes, spa, etc) y 2 en ahorro a futuro. Así aseguramos todo y no colapsas en el proceso.