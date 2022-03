¿Y quién dijo que las mujeres no podíamos llevar la batuta en el mundo empresarial? Mira la trayectoria de estas 4 mujeres que son inspiradoras para ti, para mi y para todas nosotras.

Mujeres empresariales. ¡Inspiradoras para el mundo!

Mujer empresarial #1: Alejandra Enríquez

Surman Talks-Mujeres Poderosas es un evento que busca impulsar el liderazgo de las mujeres en Surman. ¿Cómo lo hacen? A través de charlas sobre empoderamiento de la mujer, mesas redondas para garantizar mejores prácticas para fomentar la equidad de género.

Dentro de los puestos gerenciales y directivos hoy en día, el 32% están ocupados por mujeres y en particular, Alejandra Enríquez, directora de Administración y Finanzas en Grupo Surman, este 2022 fue seleccionada por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios.

Fuente: Grupo Surman

Mujer #2: Nuria González

Nuria tiene una trayectoria de siete años dentro de Mars, empresa a la que pertenece Royal Canin, en donde ha colaborado para las áreas de marketing y ventas. Allí realizó diferentes estrategias para el desarrollo de mercado y el posicionamiento de la marca en el país.

Durante su vida laboral, Nuria se ha forjado como líder en un campo de trabajo pensado generalmente para los hombres. Su punto central para lograrlo, dejar un impacto positivo en la gente y su comunidad.

“He tenido la oportunidad de desempeñar distintas funciones en diferentes mercados, entre ellos México, España y los mercados latinos de Estados Unidos y Puerto Rico. Puedo decir que la mayor satisfacción que me llevo de cada uno de ellos es el trato que he tenido con la gente, personas valiosas de las que he aprendido mucho”, comentó Nuria González.

Fuente: Royal Canin

Mujer #3: Constanza Losada

Constanza Losada, country manager de Pfizer México, destacó que uno de los prejuicios más frecuentes suele ser catalogar a las mujeres como emocionales, como si el hecho de demostrar empatía y sensibilidad en el ámbito laboral estuviera mal visto.

En el foro se destacó que, desde Pfizer, se ha tomado consciencia de que toda compañía que pretende ser productiva y exitosa debe enfocarse en promover y trabajar en la equidad de género.

Para reforzar este pensamiento, Pfizer se ha trazado como objetivo hacia 2025 tener el 47% de representación femenina en los puestos directivos y de vicepresidencia o más altos, a nivel mundial.

Fuente: Pfizer

Mujer #4: Laura Warnier

Laura se incorporó a GoStudent Warnier en el 2018 siendo la 2da empleada de tiempo completo para la compañía. Desarrolló la estrategia comercial y construyó desde cero una máquina de adquisición de clientes.

Creó y documentó los procesos de la empresa dando vida a un manual de estrategias que le permitió iniciar la expansión internacional de GoStudent en el 2020 lanzando el mercado francés y unos meses más tarde empezar a consolidarse en más países de Europa logrando abrir 22 mercados totales en tan solo un año incluyendo algunos de ellos en el continente americano.

Hoy, Laura ha logrado que GoStudent esté activo en 22 países. tenga más de 1700 empleados. se

reserven más de 1,5 millones de clases particulares mes con mes y trabaje con más de 19.000 tutores

cuidadosamente seleccionados para impartir cualquier materia escolar e idioma a cualquier estudiante

en el mundo.

Fuente: Gostudent