Los protagonistas de Aterrizaje de Emergencia, Son Ye-Jin y Hyun Bin acaban de recibir a su primer bebé, después de un romance de telenovela coreana. Este amor que traspasó las pantallas del mundo entero, nos tenía muy pendientes de ellos: ¿eran pareja?, ¿se van a casar? ¡Están esperando un bebé!

Esta es el equivalente de cualquier pareja poderosa en Hollywood: Son Ye-Jin y Hyun Bin no solo eran dos de los actores más cotizados en el mundo del espectáculo coreano (e internacional) sino que eran dos de los solteros más codiciados. Se conocieron en el 2018 en la película The negotiation, donde tuvieron pocas escenas juntos, pero donde explotó el fandom total (y al parecer, su amor) fue en la serie de Netflix, Aterrizaje de emergencia, que se volvió un éxito rotundo a nivel mundial en el 2020.

Los rumores del romance empezaron a finales de ese año y siguieron todo el 2021 y fue hasta principios del 2022 que sus agencias lo confirmaron… y no solo eso, a finales de marzo se casaron después de un año de relación.

Son Ye-Jin anunció de esta manera su boda:

El domingo 27 de noviembre se confirmó el nacimiento de su hijo y que tanto él como Ye-Jin están en perfecto estado de salud.

Para celebrar este acontecimiento, hoy queremos dejarte 5 razones por las que amamos Aterrizaje de emergencia y por las que deberías de verla, ¡ya!

Razón número 1 para amar Crash landing on you

El team

Es que aquí no solo adoras a los protagonistas sino que tanto el team de chicas como el de chicos es adorable. Cada subtrama te roba el corazón y, sin duda, no puedes imaginar a la protagonista, Se-ri (Son Ye-Jin) sin sus 5 mosqueteros (parece un poco Blancanieves). Pero también el grupo de mujeres del pueblo norcoreano es adorable: parecen competir entre ellas y, en realidad, están ahí para apoyarse, para ser solidarias y para darle la bienvenida a la extraña que acaba de llegar.

Razón número 2

Los antagonistas

Y aquí no quiero que pienses en los villanos, no: esos sí que paguen por sus crímenes. Me refiero a los antagonistas, esa mujer y ese hombre tan guapos y… ¡que llegamos a amar! En serio, queremos que les vaya bien. No voy a spoilear el final, pero en serio, queremos que tengan una buena vida y mucha felicidad. Al principio puede ser que nos caigan mal (en especial ella), pero poco a poco vamos conociéndolos y vemos que son personas que han pasado por momentos difíciles y se redimen.

Razón número 3:

El estilo y la guapura

La protagonista es una poderosa empresaria que tiene líneas de diseño y su ropa dio muchísimo de qué hablar cuando la serie estaba al aire. Los outfits son de grandes diseñadores internacionales y los lucía estupendamente: desde la ropa hasta los accesorios. Y cuando los chicos se quitan el uniforme militar, también lucen increíbles, en especial Hyun Bin, sin duda uno de los hombres más guapos del espectáculo coreano.

Razón número 4:

La historia

Bueno, la historia y la Historia. Además de ser original, el trama nos enseña algunas cosas de Corea del Sur y del Norte que ignorábamos, y si bien es ficción, seguro que te aprendes que Pionyang es la capital del país del norte. ¿De qué trata? La premisa es que una empresaria surcoreana cae literal del cielo, en Corea del Norte. Ahí es rescatada por un grupo de militares que la ayudarán a mantenerse a salvo pero también, a cruzar al «otro lado». Durante este trayecto vamos conociendo subtramas de violencia, desamor y espionaje, pero también nos reímos mucho.

Razón 5:

La química

Diosita santa, ¡¿qué es esto?! Por eso mismo iniciaron los rumores del romance. Si bien considero que Ye-Jin es una de las mejores actrices actuales de Corea y que con una mirada nos transmite todo, era innegable que eso que se veía ahí superaba todas las expectativas.

La química entre los protagonistas de la serie es brutal, tanto que pasó del set de producción a la vida real y ahora, ¡a un pequeño hijo!

Así que anímate a ver Aterrizaje de emergencia para que te enamores también de los protagonistas, de la historia y de todo. Vas a reír mucho pero también vas a llorar.

Puedo decir que si, como en mi caso, es tu primer «dorama» o serie coreana, vas a engancharte con la manera en que cuentan las historias.