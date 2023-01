Repito: NO es de ardidas es de valientes.

Ya nos hemos llevado una buena dosis de debate sobre si somos o no somos team Shakira, Miley Cirus, Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, Adele, etc., que si darle la razón a Shakira hablando mal del «padre de sus hijos» está fatal porque nadie está pensando en las criaturas; que si el tipo salió mal bicho pues mal porque tú lo elegiste; que si la amante es víctima de las circunstancias porque el casado es él; que si no somos «suficientemente» sororas si aplaudimos que se ande quemando a Clara Chía por aquí y por allá. En fin, la hipotenusa en su máxima expresión en boca de hombres y más de mujeres, opinando que escribir, interpretar, cantar y hacer famosas letras que ataquen al que te trató como trapo es de ardidas, despechadas, mal queridas, etc., y ¿saben qué?, en mi nunca opinión yo creo firmemente que es de VALIENTES.

Algunos puntos que considero después de tantos días observando el fenómeno Shakira Bzrp:

La música es una forma de expresión humana, así que las letras reflejan emociones y NO es nada nuevo que a veces sean subidas de tono. Lo que a lo mejor incomoda es que las «infidelidades» reflejan tanta realidad a manera de espejo que pega tanto si te callas y te aguantas, como si reaccionas y te defiendes; y nos deja pensando que nadie está exento de vivir una situación así. Monetizar el duelo (como en el caso de Shakira) es un garbanzo de a libra y seguro que el dinero es una consecuencia natural de haberle atinado a «algo» con la que tantos se identifican; ello no quita que como persona no te duela que tu pareja te sea infiel o que te mienta y que eso sea del dominio público. Cada quien maneja sus pérdidas como puede, no siempre como quisiera, a veces tenemos herramientas emocionales sobradas, a veces no. Si Shakira tiene el talento para ponerle palabras a lo que siente, ¡bravo por ella!, porque de verdad, démosle una pensada: «calladitas nunca nos hemos visto mas bonitas». Ahora, que si los hijos, que si piensen en ellos, que van a crecer, que se van a dar cuenta… Yo soy mamá de cuatro y ¿saben qué?, los niños son niños, no tontos; se dan cuenta de lo que corresponde, y las madres y los padres somos personas antes de ser «mamá» o «papá». Parte de la experiencia humana es también sentir dolor, enojo, ira, tristeza, etc., y NO cabe ya andar fingiendo y reprimiendo todo ello en nombre de los hijos, y al final, pensar en el bien de los hijos corresponde a ambos padres. ¿Por qué asumimos que a mamá le toca siempre ser la que guarde la prudencia, la calma, la dignidad? Y ¿el papá, a él no le toca pensar en la familia antes de elegir ser infiel? Escuché hasta el cansancio «opiniones de mujeres» asegurando que Shakira debería tener más dignidad, ser mas discreta, que no debió exponer «así» al papá de sus hijos, que hablar mal de Piqué es hablar mal de ella, y puede que quepa algo de razón detrás de estos argumentos, pero a mí me parece muy valiente alzar la voz con todas sus letras sobre lo que te lastima cuando viene de alguien en quien no solo confiabas, pero que además amabas. Shakira no expuso a Piqué, él se expuso solo y qué bueno por ella, bien ahí Shakis. A el tema de «tirarle» a la amante se oponen muchas mujeres bajo la bandera de no ser «sororas», porque atacamos a otra mujer…, pero va de nuevo, esa mujer no se lo pensó al momento de relacionarse con un hombre que ya tenía una familia y que lo estaba haciendo a espaldas de su mujer. Y ojo, que claro que el casado era él; pero cuando vas a estar con alguien ejerces tu libre albedrío, decides involucrarte o no. Si uno de los dos en una relación tiene un compromiso con alguien más y eso no es secreto, seguro «algo» no va a salir bien. Bien lo escribió, resultó ser una igualita que túuuuuu… NO es nada nuevo bajo el sol que las letras de las canciones que gustan mucho tienen esta dosis de dolor con la cual nos echamos limón en la herida; lo han hecho tantas y tantos otros antes: Amanda Miguel, Selena, Olivia Rodrigo, Daniela Romo, Mijares, Adele, Sting, Phill Collins, Haash, vaya, la decepción es parte de la historia de la humanidad, solo que, es este caso se trata de un triángulo amoroso entre «personas públicas», no queda mucho en el secreto, se expone todo y todos opinamos. La traición duele, pero el silencio duele más, la dignidad no te salva de nada cuando te sientes herido. Todos tenemos alguna vez la necesidad y además, el derecho de defendernos, y ahora sí que «perdón que te sal-piqué». Que todo mal por comparar el Rolex con el Casio, que si el Ferrari con el otro auto; que eso «cosifica a la mujeres», a ver, no nos perdamos en los «detalles». Si eran las palabras que rimaban para armar la canción que bien, hasta se volvió un tema comercial; aquí lo importante es sacar la pena y el coraje de sentirte «desechable» cuando la persona que considerabas «tu persona» te cambia por otra o por otro, y si a la mera hora resulta ser un Casio, pues se vale decirlo o cantarlo. Dicen que «tienes la pareja para la que te alcanza», y creo que puede ser una frase un poco corta y hasta agresiva porque sí hay muchos y (muchas) que solitos son mal bicho, no importa qué tan buena onda seas tú, su naturaleza ya es de madera rota. Pero hay que sacar las antenas y si algo se te prende por dentro es porque seguramente «algo» está pasando; bien nos cantaba la propia Shakira hace algunos años «las mujeres somos las de la intuición». Nadie quiere estar en pareja para ser engañado o maltratado, pero el sexto sentido es un spoiler, hazle caso. créelo: mereces una buena pareja. NO voy a negar que Shakira nos regaló un himno, lo mismo que recientemente Miley Cirus; himnos con los que enterramos a Piqué, a Liam y a cualquier ex que haya sido un pasado de lanza, o a quien que en algún momento de la vida nos rompió el corazón y se siente bien cantar a todo pulmón en el idioma que sea, lo que alguna vez nos ha estorbado. Ya tuvimos mucho de «Moscas en la casa», de justificar que si es culpa de la «Monotonía», «de relegar hasta la cintura», porque una «loba como muchas que somos, no estamos para novatos» fin. ¿La frase ganadora? «LAS MUJERES NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN«: una playera que diga… A favor 100% de alzar la voz y echar para delante cuando te rompen el corazón, porque mientras nos tiramos al drama y a la decepción en nombre del amor; «romantizando» la herida que nos hizo alguien que clara-mente no nos quiere; eso se considera adecuado; pero levantarnos y ponernos tacones y facturar (aun es sentido figurado) eso no es correcto, según obvio, el modelo que quiere que sigamos dejadas y tiradas a la calle. No más: a llorar menos y a facturar más. Merecemos, como bien cantamos en Flowers: «I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours…, see things you don’t understand, I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than you can… (Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablarme por horas de cosas que tú no comprendes, me puedo llevar a bailar, tomarme de la mano, puedo amarme mejor de lo que tú me amaste), y así vamos despertando para dejar de poner en «otro» u «otra» la receta de nuestra felicidad; vale tanto la pena reencontrar (si acaso lo hemos perdido) el camino para amarnos mucho, para identificar qué y quién es realmente bueno para nosotras y de ahí partir.

Así que ya saben, yo me declaro team Shakira; y puedo sentir lo que es para alguien «perder» un amor cuando no lo ves venir o aún dándote cuenta y creo también que la vida es muy corta como para tragarse las lágrimas; se vale llorar, quejarse, dolerse, enojarse y luego también; recuperarse, levantarse y facturar. Así que «ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas, cómo va, la misma vida a decantar, la sal que sobra en el mar»…

Un abrazo de una «loba como yo»,

@klara

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

See things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Paint my nails cherry-red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forget every word you said

Ooh, I didn’t wanna leave, baby

I didn’t wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours, yeah

See things you don’t understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can