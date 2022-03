El no-makeup es simular una piel perfecta, pero con maquillaje. Eliminar esas pequeñas imperfecciones del rostro y hacerlo más “natural”. Las reglas para crearlo se dividen en los Must que no deben faltar y los que son un poco más opcionales para conseguir este efecto.

Los must to have en tu no-makeup

¡Pestañas largas y abundantes!

Oh, sería un rostro idealizado si tus pestañas no lucen perfectas. Puedes colocar las clásicas pestañas de punto para rellenar un poco los espacios (pero sin exagerar) o simplemente rizarlas para obtener más volumen. Si cuentas con un rímel que no se note ni deje residuos o el famoso rímel transparente quedará perfecto.

Mejillas sonrosadas

Nada mejor que mantener el rosa natural de las mejillas, que muchas veces queda sepultado debajo de tanto maquillaje. Lo primero es conseguir un rubor del color que más le favorezca a tu tipo de piel y colocarlo en donde te sonrojas naturalmente. Ambas mejillas y el puente de la nariz suele ser la opción más creíble de no-makeup.

Pecas ¡sutiles o miles!

Las pecas usualmente se esconden tras kilos de maquillaje y ya sea que las tengas, natural o no, debes intentarlas. Puedes crearlas con una pomada para cejas a prueba de todo, delineador marrón o crayón de ojos del mismo color. Procura que el producto a escoger sea anti borrones, porque en vez de pecas tendrás una colección de estelas en el rostro.

Labios en tonos suaves

Utiliza un labial cremoso del color de tus labios. Debe ser un rosita, rojo o naranja suave. También puedes optar por brillo labial de color o transparente. Bálsamo de labios con color es otra buena opción.

¡Cejas naturales!

Lo mejor será tenerlas bien definidas y peinadas. Puedes utilizar un producto transparente para peinarlas y mantener su forma.

Productos opcionales

Base, polvo y corrector

Si tienes imperfecciones que te impiden conseguir el efecto deseado, puedes utilizar estos productos, pero con algunos aspectos a tener en cuenta: Los 3 serán del color más exacto de tu piel, debes utilizar una capa muy delgada para no lucir sobrecargada y el corrector puede ser de gran cobertura, para cubrir lo que necesites en un solo uso.

¿Rostro iluminado?

Una cara con brillos no luce tan natural, a menos que lo utilices en la zona y medida correcta. Si puedes lograrlo, el iluminador se convertirá en un must que no debes olvidar para crear tu no-Makeup ideal.

¡Sombra de ojos muy nude!

Los tonos que sean más acordes con tu piel. Si tu piel es blanca deberá ser del mismo tono que el rubor, si eres más morena, un tono más chocolate o morado vendrá muy bien.

¿Te atreves a sumarte a la tendencia?