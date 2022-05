Al considerar escribir esta nota pensé que debería de titularse «Nos cuidamos entre todas», luego mi mente me aconsejó no dejar fuera a nadie y cambié a «nos cuidamos entre todos». Definitivamente no podemos hacer caso omiso a la ola de agresiones y desapariciones de mujeres (y también de hombres ) en nuestro hermoso y no tan pacífico México.

Hablar de un caso en particular es discriminar los tantos que tristemente suceden día tras día en diferentes lugares del territorio nacional. Vivir con el miedo de no regresar cada vez que salimos de casa; despedirnos con la inquietud de que sea la ultima vez «por si no regreso», aprender y reaprender el estado de alerta por el simple hecho de ser mujeres; considerar saber de defensa personal, de saber qué hacer o qué esperar si acaso estamos en la probable lista de personas que un día desaparecen…

El panorama es desolador, da miedo. Ya no es más o menos probable porque tenemos cierta edad, o si vivimos en «x» lugar, el peligro no respeta horarios, zonas geográficas, formas de vestir, maneras de comportarse; ni edades; TODAS podemos ser una víctima y para que ello no suceda, «nos cuidamos entre todos» con algunas recomendaciones que por básicas que suenen suman a nuestra seguridad.

Algunos TIPS:

En tu celular activa desde CONFIGURACIÓN la opción de localización SIEMPRE.

Avisa al menos a una persona de tu confianza sobre tu agenda del día (actividades y horarios).

Al llegar comparte tu ubicación desde tu celular.

Si usas transporte privado comparte tu viaje con alguien más.

En transporte privado asegúrate que el auto que abordes coincida en datos de placa, modelo y chofer con los que señala la app.

Evita abordar autos con seguros de niños activados en puertas traseras, asegúrate de que puedas abrir la puerta y ventana desde el interior antes de iniciar el viaje.

Siéntate siempre detrás del piloto, ello le dificulta que tenga acceso físico a tu persona.

Haz llamadas en el trayecto y asegúrate de decir a dónde y con quién vas.

En lugares públicos no aceptes bebidas de extraños (ni agua).

Si bebes, asegúrate de ver cómo y quién prepara tu bebida, no aceptes bebidas abiertas (si son de botella).

Ten al menos siempre el 20% de pila en tu celular.

Asegúrate de tener datos y conexión a internet cada tanto en tu celular.

Observa el lugar al que llegas, identifica si es posible salidas de emergencia, procura no salir sola.

En lugares solitarios (estacionamientos, calles) camina con las manos libres, NO te distraigas con el celular, mantente alerta de tu entorno.

En la calle, al caminar, elige hacerlo en sentido opuesto a los autos sobre la banqueta. NO te distraigas con el celular.

No te detengas a dar informes de calles, etc; tu seguridad es primero, no confíes en extraños.

Programa tus números de emergencia en marcación automática con un solo toque.

Ten una palabra clave con tus personas de confianza que al pronunciarlas sepan que indica que estás en riesgo.

Procura evitar callejones y calles solitarias, caminando o en auto.

Al subirte y bajarte de tu auto elige espacios en donde no haya personas en los vehículos contiguos.

Ten a la mano tus llaves del auto, o de tu vivienda al llegar.

Ten en un sitio tus contraseñas de redes sociales y que alguien de tu confianza sepa donde buscarlas por si tienen que buscarte.

NO sobra tomar cursos de defensa personal.

Asegúrate de cerrar tu casa al entrar y salir, no te confíes, no son tiempos para tener puertas abiertas de casas y autos.

ES una verdad que nadie tiene derecho a agredir a nadie.

No te distraigas si te paran para pedirte informes de calles, orientación vial, etc. Pon atención a tu entorno.

Si llevas auto revisa tus llantas, asegúrate de traer llanta de refacción, herramientas y un teléfono de servicio de apoyo en emergencia vigente. Si te es posible llega a un espacio seguro aún con la llanta ponchada.

No es agradable pensar que estamos en riesgo, que cabe la posibilidad de no regresar a casa, de no llegar con bien a nuestro destino, pero es una realidad que no podemos evadir. Busquemos las formas de cuidarnos entre todos.

