Hablando muy seriamente y sin vergüenza alguna, todas hemos padecido de esto y nos cohibimos a normalizar el tema por pena y pudor. El olor vaginal es normal y dependiendo de cada organismo, algunas lo tenemos más fuertes que otras. Sin embargo, te dejo algunas razones que empeoran este olor.

Primero me gustaría aclarar que este olor puede ser tan normal como el olor de sudor corporal y mal aliento. Por lo tanto, debemos internalizar que no es letalmente grave y no solamente te pasa a ti.

Pero lo que si es cierto es que hay algunas razones que hacen más fuerte este olor. ¿Sabrás a lo que me refiero?

¿Olor vaginal desagradable?: causas que lo empeoran

1. Tienes el periodo:

El cambio de olor durante el período es normal y esto se debe a que la sangre, sale tejido del útero y hasta algunas bacterias, por eso puede cambiar el olor. ¡Es totalmente normal en el proceso!

2. Sexualidad activa:

Al tener relaciones el semen se deposita con las bacterias de la vagina y generan un olor diferente pero normal. Normalmente, estos olores desaparecen a las horas de tener relaciones.

3. Alimentos:

La alimentación es un factor clave en este punto. Por ejemplo, consumir ajo, cebollas, espárragos, curry y carnes rojas generan un olor muy fuerte y molestoso. Si esto te sucede, consume más proteínas y toma mucha agua.

Razones más complejas…

1. Tienes una infección:

También puede deberse a que tienes una infección de hongos. Si es así, es necesario consultar a tu ginecólogo para poder combatir rápidamente la problemática.

2. Enfermedades de transmisión sexual:

Si notas que el olor no se quita, viene acompañado de secreciones de colores fuertes y empiezas a sentir otros síntomas, es necesario que consultes con tu ginecólogo.