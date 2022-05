¿Una escuela sin bullying, sin tareas ni exámenes?, ¿realmente esto es posible?, hoy te hablaremos al respecto para que conozcas sobre Mandala Academy.

Mandala Academy, la escuela soñada

Mandala Academy les ofrece a sus estudiantes una educación sin exámenes, o por lo menos como los conocemos. Esta Institución inscrita a la Secretaría de Educación Pública, propone una auténtica revolución educativa a los padres de quienes podrían ser los líderes del mañana.

La Pirámide de Keops

Esta institución es distinta desde su arquitectura. Sus instalaciones están construidas con base en la geometría sagrada. Cuenta con reproducción a escala de La Gran Pirámide de Guiza, erigida por el faraón Keops, diseñada por el piramidólogo español Gabriel Silva. En su interior, el alumnado toma clases de yoga, estudia o disfruta de proyecciones cinematográficas pedagógicas.

El terreno de más de 40,000 metros cuadrados ubicados en Jilotzingo, Estado de México, en el que se instaló la Mandala Academy, fusiona la tecnología con la espiritualidad, además del aprovechamiento de las energías limpias.

Cuenta con paneles solares, plantas de tratamiento de aguas residuales, huertos orgánicos, animales en libertad que conviven con los niños y grandes áreas de juego, ya que se da al esparcimiento una importancia equivalente a los conocimientos.



Foto: Voz Esmeralda en Pinterest



Foto: Revista Central en Pinterest



Mandala Academy

Observatorio Astronómico de Mandala Academy

Los salones de clases no son cuadrados, como lo son las escuelas a las que estamos acostumbrados, sino circulares. Hay más de 30 toneladas de cuarzo dispersas por el terreno, que además de la pirámide y el diseño de cada rincón, están enfocados en el aprovechamiento de la energía.

Incluso se cuenta con un observatorio inspirado en el Observatorio Astronómico de la Cueva del Sol de Xochicalco construido por las culturas prehispánicas en el estado de Morelos.

“Los obeliscos, las cúpulas y las torres están presentes en la arquitectura de los lugares más importantes del mundo, como la Casa Blanca o el Vaticano, porque generan energía”, explica Eduardo Natividad, fundador de Mandala Academy.

Escuela en casa

El empresario mexicano, dueño de la cadena de restaurantes Meshico y la marca Cachito de México cuenta que de niño nunca se adaptó a la escuela, por muy buenas que fueran en las que cursó su formación. Le parecían aburridas. De manera que cuando nació su primera hija, se propuso ahorrarle a ella el trago amargo.

“No encontré una escuela adecuada para ella, así que me planteé iniciar un proyecto propio de ‘Escuela en casa’. La abrí en un área de 140m cuadrados y contraté a tres maestras: una de un sistema Montessori, una de Desarrollo de Consciencia y una más de Meditación y Yoga. Reuní a 11 amiguitos de mi hija, de diferentes edades, inclusive dos de ellos con problemas de retraso.»

También señaló que «después de un tiempo observamos que existía una gran diferencia entre los niños que recibían una educación convencional y aquellos que se educaron en la consciencia, no vistos como matrículas”.

Mindfullness y More To See

De modo que, además de las materias a las que estamos acostumbrados como matemáticas, robótica e historia, los alumnos de Mandala Academy practican Mindfullnes, una de las técnicas de meditación más populares hoy en día, todos los días a las 12:30h, además de Yoga y More To See, una técnica introspectiva en la que los niños aprenden a ver y a leer con los ojos vendados, desarrollada por el doctor Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que causó controversia por sus investigaciones y su misteriosa desaparición en 1994.

“Aquí preparamos seres humanos, líderes que pongan atención en la mente, cuerpo y alma. Porque no existe esa preparación, por eso vemos que los deportistas o los músicos de repente se vuelven exitosos y acaban cayendo en adicciones. Nosotros queremos que se formen seres humanos íntegros”, concluye Eduardo Natividad.

Mandala Academy cuenta con una población de 150 estudiantes, aunque está habilitada para atender a más de 700. Ofrece cursos desde Preescolar hasta Secundaria.

Fuente: Mandala Academy