A todas nos encanta vestir a la moda y más si encontramos prendas esenciales a bajos precios, como los pantalones. Estas prendas son un must have para nuestro look del día y por razón, es necesario hacer un refrescamiento a medida que llegan nuevas tendencias. Esta temporada crea tus outfits low cost y luce espectacular.

Apostamos por pantalones modernos, que abarquen muchas de nuestras peticiones y este es un buen modelo para elegir. Su talle alto, anchura precisa, pinzas exactas y bien elaboras e infinidad de colores pueden dar el match que tanto deseamos para un look avasallante y fresco.

Los pantalones low cost llegaron para agitar la moda de otoño. Sus colores y versatilidad hacen un look cómodo. ¿Es lo que buscas, verdad?

Stradivarius sacó una colección ideal para la mujer moderna y sencilla. Crearon unos pantalones con un tejido fluido que mezcla en su trama tres componentes: viscosa, elastano y poliéster. Estamos hablando de un material de tacto suave, acabado mate y grosor intermedio.

Características de los pantalones Low Cost

Tiro alto.

Cierre central.

Botón a tono (si tiene botón).

Si tiene cremallera, puede estar oculta bajo el pliegue del cierre.

Detalles de pinza.

Puede tener bolsillos en ambos lados.

De pierna ancha y sueltas desde arriba hasta abajo (totalmente uniformes).

Posee un ligero acampanado.

Puro confort.

¿Cómo combinarlo?

Usa la prenda de arriba con el largo cropped o en su defecto, blusas, camisas o top que puedas usar por dentro del pantalón para poder lucir su corte, su molde y pinzas tal cual como te queda puesto.

Checa estos modelos:

Más opciones para tus outfits Low Cost

Hay muchas maneras de combinar este pantalón y lo mejor de todo, es que es totalmente versátil y cómodo para la faena del día.

No hay ninguna regla específica para definir el estilo de zapatos que puedas usar o los accesorios que quieras combinar.

Elige tu look del día con estas ideas: