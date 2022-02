El día de los enamorados está cada vez más cerca y si aún no has escogido el look perfecto para lucir, te dejamos estos outfits para San Valentín que puedes crear con ropa de diversas tiendas y te aseguramos que están sensuales. Nada como tener a mano varias opciones con antelación para conseguir el protagónico deseado. Con un maquillaje y un peinado para la ocasión, de seguro lo vas a lograr.

Conjunto amarillo

Un conjunto floral que es precioso y muy primaveral. Perfecto para una cita romántica en la playa pero sin entrar en el rosa clásico de la fecha. Acompáñalos con estos aretes sencillos y unas sandalias romanas doradas.

Un poco más sensual

Qué tal este collar con algún bustier o un vestido negro. Acá te dejamos varias opciones. Un look un poco más atrevido pero ideal para una cena a la luz de las velas.

Dale un toque de color con este abrigo de edición limitada.

Chica francesa

Nada más romántico que un look clásico que evoca a la ciudad del amor. Tienes 2 looks en uno: El abrigo de botones dorados, la boina y unas medias gruesas; cuando dejas del oversize negro, lucirás el top a rayas y unos pantalones cortos. Ve por las botas de tu preferencia y atrevete a ser una chica francesa 2 en 1.

Un outfit más frío

Para un look más abrigado, qué tal esta gabardina con un vestido negro acanalado (ambos de H&M) y un sombrero de Zara. Combinalos con unas medias gruesas color piel, o negras que de seguro todas tenemos un par en casa.

Top de satén

Top romántico que fácilmente combina con cualquier jean pero unos flare Jeans serían un boom. Además de estar en tendencia, esta prenda crea una maravillosa figura y es un pantalón que luce bastante romántico. Perfecto para las fechas. Combínalo con un blazer oversized o un lindo saco peludo… si hace suficiente frío.

Conjunto a cuadros

Un look para que te sientas como Camille en la segunda temporada de Emily en Paris. Elegante y súper chic. Con unas medias gruesas, botas largas y un maquillaje de colores sencillos estarás lista para brillar con uno de los outfits para San Valentín que puedes crear. El top estilo sueter de H&M te dará un extra de calor. Cuidado de no opacar a tu pareja con este look.