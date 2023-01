El pantless promete ser la nueva tendencia de la temporada. Aunque no ha ganado mucha popularidad, esperamos que lo haga en las próximas semanas debido a la publicidad que nuestra Kendall Jenner se ha encargado de hacerle.

¿Publicidad pagada?

No, ya que estamos hablando de un estilo y no de una marca. La Kardashian publicó una imagen en su instagram donde aparecía con esta prenda, declarando así que esta moda que vimos en pasarelas como Miu Miu y Victoria Beckham ¡ya está aquí!, y no hay tiempo que perder

¿De qué se trata?

Se trata, básicamente de utilizar las medias de malla como si de pantalones se trataran. Algunas la usaran con un short de licra, otras con tanga negra y algunas simplemente con unas medias gruesas. Sea como sea, esta moda ya está entre nosotros.

foto de armess en pinterest

¿Cómo combinarlas?

Puedes hacer un total look en negro, colocarle un blazer, una camisa larga y lo que se te ocurra. Lo que hemos visto de momento, es que se utilizará en un estilo monocromático. Pero sabemos que, a medida que avance la tendencia, más fashionistas la adoptaran a su propio estilo y podremos ver más aplicaciones de la misma.

Foto de warm en pinterest

¿Y qué pantis usar?

Estas de Berlei están muy padres, las encuentras en Liverpool en $175 pesos.

¿Ya conocías la tendencia pantless?

Esta de Playtex está en $135 pesos en Liverpool.

Imagen del Daily Mail en Pinterest