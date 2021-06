Papás: a cuidar su carita

Nunca he entendido por qué ciertos hombres, incluyendo a papás, pueden traer las manos como lija y ni cuenta se dan. No estoy hablando de hombres que utilicen sus manos como herramientas de trabajo, no, sino el señor oficinista que nomás tiene la piel seca.

El cuidado de nuestra piel debería de ser obligatorio también para ellos y no tiene que ver con la vanidad, no, simplemente es para consentirle y agradecerle ser el órgano más grande de nuestro cuerpo que tanto nos cuida y protege. Y sí, para apapacharse.

¿Cómo es la piel de los hombres?

Los expertos de Sofarma pH5 nos comentan: «La piel de los hombres tiende a ser un 15 a 20% más gruesa que la de las mujeres gracias a la testosterona, lo que la vuelve más dura y resistente, pero su desventaja es que sus glándulas sebáceas segregan mayor cantidad de grasa por lo que, sufren más de imperfecciones en la piel. A pesar de tener la piel más resistente, hay algunos hombres que padecen de piel sensible e hiperreactiva y no lo saben.»

¿Y cómo puedes saber si tienes piel sensible? Revisa si te pasa dos o más de los siguientes:

Incomodidad constante en la piel

Comezón y/o ardor localizado

Sensación de punzadas

Sensación seca y tirante en la piel

Enrojecimiento

Picor o ardor en la piel del cuero cabelludo

En la ducha…

Lo ideal es que cambies tu jabón en barra por un gel de ducha especializado para piel sensible, ya que ayudará a limpiar a profundidad sin eliminar los aceites naturales que protegen tu piel.

¿Por qué el pH es importante? Es fundamental que el pH del gel se encuentre entre 4.5 y 5.5 para neutralizar los agentes agresivos que puedan afectar a tu piel. El jabón en barra tiende a tener un pH entre 7 y 8, lo que puede empeorar la sensibilidad de la piel causando enrojecimiento y signos de eccema.

Otra recomendación que hace una gran diferencia es dejar de utilizar esponjas o estropajos para tallar la piel, ya que solo generan fricción y afecta a la piel. En su lugar, puedes dar masajes circulares con el gel de ducha y eso bastara para tener una piel limpia y sana.

¿A qué zonas más afecta?

La piel sensible también afecta el cuero cabelludo, por ello, es importante revisar que tu shampoo esté libre de isotiazolinonas, formaldehidos y parabenos porque pueden incrementar la irritación en la zona cabelluda.

Si eres de los que le gusta ducharse con agua muy caliente, es momento de cambiarlo porque el agua a altas temperaturas irrita la piel, lo más recomendable es ducharse con agua templada y al finalizar, dejar caer agua fría por algunos segundos. Esto ayudará a cerrar los poros y te sentirás más activo a lo largo del día.

Después de la ducha…

Después de la rutina del baño, es importante humectar la piel para crear una barrera protectora de agentes externos.

Es cuestión de elegir la que mejor se adapte a tu cuerpo y en conjunto con los demás pasos de la rutina corporal lograrás una piel sana y balanceada. Recuerda que la piel es nuestro órgano más grande, hay que darle los cuidados que requiere.

Sopharma pH5

¿Cómo cuidar la piel?

Vamos a ver pasos básicos que es importante incorporar a tu estilo de vida para tener una piel saludable, fuerte y bien cuidadita.

Limpieza facial

Sudor, smog, contaminación, humo, tierra, todo eso se tiene que ir por la noche. Así que no basta con la ducha. Utiliza un producto para tu tipo de piel, el jabón para la ropa no aplica (como el meme).

Hidrata Si no te latan las texturas de crema, hay geles y sueros que pueden aportarte hidratación en un solo paso. Ponla en la mañana y en la noche, después de la limpieza.

Protege No salgas de casa sin ponerte protector solar. Hay una gran variedad de texturas en el mercado, utiliza la que te más te guste: más cremosa, ligera como el agua o incluso, una BB Cream con color, ¡también se vale!

Sin ojeras

Seguramente no piensas en las arrugitas de al rededor de los ojos pero quizá sí en las ojeras. Así que puedes combatirlas con un producto que se ocupe de las dos. Esta zona de la piel es muy delicada y está expuesta a arrugarse por tanta gesticulación, además de que puede ser seca.

Una barba pulcra, habla bien de ti

Sin duda, nos fijamos en esto las mujeres. «Tener una barba arreglada y tupida es una de las tendencias que está arrasando este año, por ello, es importante agregar a tu rutina un bálsamo para crecimiento de barba y bigote, ya que será tu mejor aliado para cuidar el vello de tu rostro y la piel para evitar resequedad e irritación, además engrosa el vello para darle mayor volumen», comentan los expertos de Torongia MEN.

