1. Lavar bien las patatas. Poner en una olla con agua y sal las patatas y llevar a ebullición. Cocer durante 15 minutos.

2. Precalentar el horno a 150º C. Escurrir las patatas y añadir un poco de agua fría para poder manipularlas y no quemen. Secar las papas y rodear cada una con una tira de tocino (no hace falta pelarlas). Poner en una fuente apta para el horno.