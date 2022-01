El papel artesanal es sencillo de hacer y sirve para muchas cosas. Desde crear papel puramente decorativo hasta un cuaderno artesanal con él, regalos, adornos para la casa… Además es una buena manera de reciclar papeles que ya no utilizas y poder darles una segunda vida. La manera más cómoda es con un bastidor pero si no cuentas con ninguno no te preocupes, aunque no tendrá el mismo acabado también puedes darle la forma con tus manos.

Materiales: ¡vamos a crear!

Papel en trozos

Paño

Pintura acrílica

Flores secas para decorar

Libros pesados

Bastidor

Procedimiento

Tomar hojas de papel que ya no utilices, preferiblemente impresas.

Picarla en trozos pequeños y dejarlos en agua durante una hora.

Pasado el tiempo, llevar los trozos a la licuadora con agua (debe ser más agua que papel) y licuar hasta conseguir grumos pequeñitos. Mientras más veces lo licues, más delgado quedará el papel.

Pasar la mezcla a un bowl con agua, añadir las flores secas y aplicar unas gotas de pintura para teñir la mezcla.

Con bastidor:

Hundir el bastidor y remover un poco el agua. Esperar unos segundos y sacarlo.

Colocar la hoja en una toalla y presionar un poco para eliminar la humedad. Puedes colocar otro paño sobre estos y un libro o algún objeto plano y pesado para mantener la forma en todo el proceso de secado.

Dejar secar al sol por un día aproximadamente.

Sin bastidor:

Tomar la mezcla en la mano y escurrirla un poco.

Extender la mezcla en una toalla seca y darle la forma deseada, bien sea cuadrada, rectangular e incluso circular.

Realizar los mismos pasos de secado anterior.

Cuando esté lista emparejar los lados con ayuda de un exacto o un par de tijeras.

También puedes ver los siguientes videos para entender mejor el proceso del papel artesanal.

