Las paredes geométricas son versátiles y se adaptan bastante bien al estilo de cada hogar. Puedes aplicar la tendencia en cualquier habitación de tu casa y jugar con diversas formas y colores hasta crear una obra de arte o utilizar un diseño más minimalista para aportar algo de color a una esquina. Sea como sea, te aseguramos que amarás estas ideas.

Color por todos lados

Consigue una paleta de colores que le vaya bien a la sala y juega con los espacios disponibles para pintar una obra abstracta como la de acá. Bastante fuera de lo común pero funciona muy bien.

¿Qué tal hacer lo mismo pero en el recibidor de tu hogar?

Sobreponer colores y formas

Escoge una figura geométrica central y crea el foco hacia ella. Puedes usar un color más intenso o pálido que los complementarios para resaltar. Un verdadero complemento decorativo en dos dimensiones.

Un color, diversos tonos

No necesitas combinar colores de todo tipo. Con diferentes tonos de uno mismo puedes crear una armonía y elegancia como esta.

Detalles y más detalles

Añadir color a sitios pequeños también suma y es una buena manera de comenzar y no tirar la casa por la ventana con una decoración tan arriesgada.

Simple y minimalista

El minimalismo nunca pasará de moda. Un color, una figura geométrica puede aportar mucho carácter en una pared anteriormente vacía.

Acá hay otro par de ejemplos de paredes geométricas simples.

Una cabecera elegante

¿Quién dice que la cabecera no puede estar estampada en la pared? Si no me crees mira esta idea. Un simple círculo que complementa la armonía de la habitación.

Por si deseas algo más sobrecargado, acá hay un par de ideas.