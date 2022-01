No sé si lo has notado, pero hay momentos anteriores que se han convertido en nuevas tendencias. Prendas, que seguramente pensábamos que no utilizaríamos más, resulta que son las que nos harán estar de nuevo a la moda. Una vez más le damos las gracias a los looks minimalistas y vintage que nos hacen estar en la onda trendy.

¡Dile hola a las botas!

Llegaron las plataformas para ser utilizadas en colores neutros: blanco, negro, beige, perla, café. Lo que tú elijas para lucir tus outfits vintage o minimalistas, sin duda alguna las botas harán que luzcas en tendencia.

¡Luce lo increíble que eres!

Además, las botas te aseguran una variedad de posibles outfits para lucir elegante o casual, según escojas: vestidos largos o cortos, jeans, leggins, faldas largas o cortas, shorts, o simplemente con cualquier prenda que elijas lograrás verte siempre chic.

La comodidad es clave, pero con estilo: ¡Tenis de plataforma!

Definitivamente, no hay nada como la comodidad. Las tenis no solo funcionan para salir a hacer ejercicio, si encontramos las adecuadas, las podemos utilizar cómo queramos y cuándo queramos. Además, las podemos lucir en distintos colores, hasta podemos escoger algunos que tengan pedrería e igual estaríamos top.

Mules

En lo particular, no soy mucho de utilizar zapatos abiertos o con suela muy baja, pero es que los mules son increíbles. Se trata de una combinación de un zapato cerrado y abierto, es decir, están cerrados en la punta y abiertos por detrás. Desde que llegaron a existir no han traído más que elegancia, porque no importa con qué te lo coloques siempre te vas a ver genial.

Volvemos a lo mismo, puedes utilizarlo con lo que quieras, ya sea para verte elegante o casual. Siempre, pero siempre, te vas a sentir y ver fantástica.

Recuerda que aunque existan diversas tendencias para estar en el mood trendy, la mejor tendencia que puedes seguir es: ¡Ponte tu mejor actitud! Es hora de salir a comerse el mundo.