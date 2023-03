Escuchas y lees su nombre por todos lados… ¿En qué momento tenemos de nuevo una figura masculina, galán de Holywood que amamos?, se trata de Pedro Pascal, nacido en Santiago de Chile, el 2 de abril de 1975, actor de teatro, televisión, cine, voz y director teatral naturalizado estadounidense.

Su trayectoria NO se reduce a «The Last of Us«, que por cierto tiene una participación increíble siendo uno de los protas (Joel Miller) junto a Bella Ramsey (como Ellie) en la serie de HBO Max, que ya ha confirmado la segunda temporada. Lo hemos disfrutado en: «Game of Thrones» en donde interpretó a Oberyn Martell, mejor conocido como ‘La Víbora Roja’ durante la temporada 4 y, por supuesto, siendo el mismo «The Mandalorian» estrenada en Disney + en noviembre de 2019, proyecto que le valió una nominación a los Critics Choice Awards en 2021.

Lo que tienes que saber:

Nombre completo: José Pedro Balmaceda Pascal.

Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1975 (en 2023 festeja su cumple 48).

Lugar de nacimiento: Santiago, Chile.

Padres: Verónica Pascal y José Pedro Balmaceda Riera.

Hermanos: Lux Pascal (también es actor), Javiera Balmaceda y Nicolás Balmaceda.

Poco después de su nacimiento, cuando tenía sólo nueve meses, su familia obtuvo asilo político en Dinamarca.

Estudió en Estados Unidos, país al que se mudó cuando era niño debido a que sus padres emigraron de Chile en tiempos de Augusto Pinochet.

Estudió en la Escuela de Artes del Condado de Orange y luego se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 1997, de donde han egresado otras celebridades como Ethan Hawke, Elizabeth Olsen y Anne Hathaway.

Sus primeras oportunidades vinieron gracias a la televisión, con series como Buffy, la cazavampiros, Touch by an Angel y NYPD Blue.

Ha estado en el reparto de 64 producciones audiovisuales (cortometrajes, podcast y videojuegos, series, películas y videos musicales).

Participó en estas 5 producciones que aún no se estrenan: Tropico, Strange Way of Life, My dentist’s Murder Trial, Freaky Tales y The Uninvited.

También lo hemos visto en: La Ley y el Orden, The Good Wife, Wonder Woman, The Mentalist, Narcos, Homeland, CSI.

Miembro de la LAByrinth Theater Company de New York. Como actor de teatro recibió el Premio del círculo de críticos de LA y el Premio Garland por su interpretación de Phillip en la obra Orphans, además actuó en obras como Maple and Vine, Beauty of the Father, Based on a Totally True Story, Sand, Old Comedy, Some Men, o Macbeth.

En abril de 2015, coprotagonizó con Heidi Klum el video musical de Sia Fire Meet Gasoline.

Fire Meet Gasoline. Loewe, firma española, lo eligió como imagen de su perfume Solo.

Usa el apellido de su mamá.

Pues eso, un nuevo actor ocupando nuestras pantallas con su talento y personalidad, ya nos hacía falta uno como él, en filmes de acción, SiFi. Un Alfa que encanta, bienvenido Pascal a nuestros favoritos.

Karla Lara